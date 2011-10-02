Большой театр сдан в эксплуатацию. Артисты готовятся к генеральной репетиции

Большой театр сдан в эксплуатацию. Реконструкция завершена. Сегодня на сцене театра пройдет генеральная репетиция спектакля. На генеральную репетицию приглашены и строители - участники реконструкции и реставрации Большого.

Официальная церемония открытия Большого театра намечена на 28 октября 2011 года.



Первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин сообщил, что после завершения основных строительно-монтажных работ дирекция театра получила и сам объект, и все необходимые документы.

Общая площадь Большого театра после реконструкции составляет 80 тыс кв. метров. До начала работ она была равна 40 тыс кв. метров. По словам Ресина, фактически сталодва театра: исторический театр и новый - подземный - театр, плюс здание Дома Хомякова. Сейчас после реконструкции все артисты театра обеспечены различными служебными помещениями, залами для репетиций, передает ИТАР-ТАСС. "В истории Большого театра для артистов и его работников такого комфорта прежде не было", - отметил Ресин.

Здание Государственного академического Большого театра России построено в 1825 году, нынешняя реконструкция проходила с июля 2005 года.