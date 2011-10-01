Впервые в России в музее Петербурга показаны все грани гения Леонардо да Винчи

В Санкт-Петербурге в субботу в военно-историческом музее открылась выставка механизмов, сделанных по дневникам Леонардо Да Винчи. Австралиец Брюс Петерсон решил показать миру каким разносторонним был итальянский гений.

Весь диапазон невероятной одарённости Леонардо да Винчи как изобретателя, художника, анатома, скульптора, инженера, музыканта и архитектора представлен выставочным проектом "Гений да Винчи", который увидели сегодня первые российские зрители. В рамках Года Италии в России экспозиция открылась в Военно-историческом музее артиллерии Санкт-Петербурга.

Здесь можно увидеть более 120 изобретённых Леонардо да Винчи устройств и механизмов в натуральную величину. Мастер эпохи Возрождения далеко опережал своё время и создал прототипы современных самолётов, подводных лодок, пулемётов, танков, вертолётов, автомобилей, акваланга и даже видеокамеры. Его чертежи способствовали продвижению инженерной мысли последующих веков, помогли разработчикам современной боевой техники. Ничуть не устарел его аппарат для хождения под водой.



Изначально выставка родилась в Италии. Итальянские плотники решили восстановить творения Да Винчи из его чертежей, кодексов и рукописей. Дневники изобретателя изучали десять лет - в результате заново родилось около двухсот механизмов Да Винчи, сообщает 100ТВ.

Австралиец Брюс Петерсон специально в 2006 году переехал в Италию, чтобы развить идеи экспозиции, расширить её и организовать передвижную выставку. Он объездил с ней уже 30 стран. В России выставка открывается первый раз.