Шесть лучших исполнителей живой музыки назвал Тони Беннетт

Патриарх мировой эстрадной сцены, знаменитый американский исполнитель свинга Тони Беннетт, назвал имена лучших, по его мнению, концертных вокалистов. Таковых в его списке шестеро.



По информации www.radiomayak.ru, это "король американского мира развлечений" Фрэнк Синатра, который изменил жизнь самого Беннетта и привил ему необыкновенную любовь к зрительской аудитории. Своей любимой певицей он назвал великую американскую джазовую исполнительницу Эллу Фицджеральд, которая обладала "абсолютно естественной" исполнительской манерой. В шестерку также включена американская актриса и певица Джуди Гарленд, которая, как указывает Беннетт, с самого детства знала, как покорять публику.

Не мог не попасть в этот список и выдающийся американский джазовый вокалист и пианист Нэт Кинг Коул, охарактеризованный Беннеттом "великим джентльменом", каждая композиция которого оказывалась на вершине списка самых популярных произведений своего времени.

В перечне нашлось место и двум певицам нынешнего времени, одна из которых недавно покинула наш мир. Это умершая в этом году 27-летняя британская исполнительница собственных композиций в стилях соул, джаз, ритм-энд-блюз и регги Эми Уайнхаус, которая, как указал Беннетт, "знала, как надо импровизировать", и с которой ему самому довелось записать дуэтом сингл, ставший последней студийной работой Эми.

Единственной среди ныне живущих певиц и певцов, которые попали в этот список, оказалась самая популярная канадская поп- и кантри-исполнительница Кей Ди Ланг, манеру пения которой Беннетт очень любит, а также искренне ценит ее как личность.