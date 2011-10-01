Москва простится с режиссером Татьяной Лиозновой

Сегодня в последний путь проводят великого режиссера и сценариста Татьяну Лиознову.Ппрощание с Лиозновой начнется в 10.00 (мск) в ритуальном зале центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ.

Отпевание, только в присутствии родных и близких режиссера, состоится в храме Святого Трифона на Рижской. Затем Татьяну Лиознову похоронят на Донском кладбище рядом с ее матерью.

"Аргументы недели" сообщали, что режиссер "Семнадцати мгновений весны" ушла из жизни в четверг, 29 сентября, в Москве на 88-м году жизни.

Соболезнования родным и близким Татьяны Лиозновой выразили президент России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр РФ Владимир Путин. Путин назвал кончину режиссера "большой потерей для российской культуры". По его словам, каждая работа Лиозновой в кино — "подлинное событие, над которым не властно время и исторические эпохи".

Татьяна Лиознова (родилась 20 июля 1924 года) — российский кинорежиссер, сценарист, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии. Закончила режиссерский факультет ВГИКа в 1949 году. Она дебютировала в 1958 году лентой "Память сердца". Лиознова сняла всенародно любимые фильмы: "Карнавал", "Три тополя на Плющихе", "Им покоряется небо". У Лиозновой снимались легендарные актеры Олег Ефремов, Татьяна Доронина, Вячеслав Тихонов, Ирина Муравьева, Олег Табаков и другие.



Одной из главных работ в творчестве режиссера стал 12-серийный телесериал "Семнадцать мгновений весны".