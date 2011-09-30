Авторские права на фильмы режиссера Татьяны Лиозновой поделят её родственники

Авторские права на фильмы Татьяны Лиозновой поделят её родственники - сводный брат и приёмная дочь режиссера. Это касается и самой известной картины Татьяны Лиозновой — «Семнадцать мгновений весны».

Адвокат режиссёра сообщил, что ещё часть прав принадлежит киностудии имени Горького, передает Life News. По его словам, перед смертью народная артистка СССР Татьяна Лиознова написала завещание. Но о его содержании пока не говорится.



"Аргументы недели" сообщали о смерти великого режиссера Татьяны Лиозновой. Она скончалась накануне в Москве на 88-м году жизни после продолжительной болезни.



Прощание с Татьяной Лиозновой состоится 1 октября в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве. Затем ее кремируют, и урну с прахом захоронят на Донском кладбище рядом с могилой матери Татьяны Лиозновой.