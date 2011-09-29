Алла Демидова празднует юбилей (ВИДЕО)

Алла Демидова празднует в четверг день рождения. С праздником ее поздравили президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Они отметили ее редкое дарование не только как актрисы, но и как писателя.

Алла Демидова в день рождения стремится уехать из Москвы, чтобы побыть в тишине. Ей не нужны торжества, она предпочитает в уединении готовиться к съемкам в новом фильме Киры Муратовой и премьере спектакля, который она ставит на сцене МХТ имени Чехова.

Великая актриса не теряет творческой активности и полна жизни, играет в моноспектаклях, участвует в поэтических концертах и пишет книги.

«Разносторонне одарённый человек, Вы в полной мере реализовали себя не только как глубокая актриса, но и как автор книг, посвящённых искусству. Зрители искренне любят Вас и хорошо знают Ваше творчество. И сегодня Ваши поэтические вечера собирают полные залы и пользуются большим успехом», пишет актрисе в своей телеграмме президент.

"Актриса редкого, поистине уникального драматического дарования, Вы создали на театральной сцене и в кинематографе незабываемые образы. За каждым из них высочайший профессионализм, глубокое знание человеческих характеров, безупречный художественный вкус. Большим успехом у зрителей отмечены и Ваши яркие творческие проекты, блистательные литературные, просветительские программы", - поздравляет Демидову глава правительства.

Славу Демидовой принесли роли в фильмах "Шестое июля", "Чайка", "Зеркало" "Стакан воды", "Незримый путешественник", "Настройщик" и многие другие. Актриса создала немало крупных работ в театре, играя в спектаклях "Тартюф", "Час пик", "Гамлет", "Деревянные кони", " Борис Годунов", "Вишневый сад".