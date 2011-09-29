Режиссера Татьяну Лиознову похоронят на Донском кладбище в Москве

В Москве на Донском кладбище похоронят народную артистку СССР, известного режиссера и сценариста Татьяну Лиознову. Близкий друг, главный редактор журнала "Кинопроцесс" Вячеслав Шмырев рассказал, что Татьяна Лиознова будет похоронена рядом с могилой ее матери.

Но точную дату похорон он не уточнил, передает РИА Новости. Народная артистка последнее время сильно болела и большее время находилась в больнице.

Аргументы.ру сообщали, что Татьяна Лиознова, великий режиссер, автор бессмертных шедевров российского киноискусства "Три тополя на Плющихе", "Мы, нижеподписавшиеся", "Карнавал", "Семнадцать мгновений весны" умерла 29 сентября в Москве.