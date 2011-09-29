У художника-декоратора Бориса Краснова началось воспаление лёгких

Состояние художника-декоратора Бориса Краснова, госпитализированного в больницу после обширного инсульта, остается тяжелым. У Краснова началось воспаление легких, это осложняет подготовку ко второй операции.

По словам пиар-директора компании Krasnov Design Натальи Дмитриевой, медики оценивают состояние обвиняемого в вымогательстве декоратора Бориса Краснова как стабильно тяжелое, передает РИА Новости.

По данным следствия, в летом 2011 года Борис Краснов в составе организованной группы незаконно требовал от гендиректора московского ООО "Группа компаний "Инконнект" передать право собственности на 100% уставного капитала "Инконнекта", имущество которого оценивается более чем в 5 миллионов рублей.

Бориса Краснова арестовали в середине сентября по подозрению в вымогательстве. Через два дня его отпустили под залог. 5 млн. рублейи, по словам адвоката Краснова Александра Добровинского, внесли друзья декоратора. 16 сентября Краснову было официально предъявлено обвинение по статье "вымогательство организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере". Вместе с ним по делу проходят чиновники Минпромторга Сергей Шилов и Юрий Богданов. 22 сентября Краснова сразил инсульт.