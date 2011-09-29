Умерла режиссер Татьяна Лиознова

Татьяна Лиознова, великий режиссер, автор бессмертных шедевров российского киноискусства "Три тополя на Плющихе", "Мы, нижеподписавшиеся", "Карнавал", "Семнадцать мгновений весны" умерла 29 сентября в Москве.

Лиознова родилась в Москве в 1924 году, ВГИК окончила после войны, в 1949 году. Война пришлась на годы ее юности, поэтому она стала столь близкой для нее темой. Свою первую картину"Память сердца" она сняла будучи еще совсем молодой женщиной, в 1959 году. Позже последовали "Евдокия", "Им покоряется небо", незабываемые "Три тополя на Плющихе", "Мы, нижеподписавшиеся", "Карнавал", а также всенародно любимый сериал "Семнадцать мгновений весны". Как сценарист она проявила себя, работая над картиной «Карнавал», снятую в 1981 году по ее совместному с Анной Родионовой сценарию.

Светлая ей память.