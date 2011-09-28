Швыдкой: Педофилия Набокова может повредить репутации России

На международной репутации России негативно скажется проверка романов "Лолита" Владимира Набокова и "100 лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса на пропаганду педофилии, уверен спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Любой гражданин РФ, в том числе и высокопоставленный иерарх церкви, может сделать любые заявления, но если после этих заявлений последуют некие практические действия светских, а не церковных институтов власти, все это будет в высшей степени вредно для международной репутации РФ", - уточнил Швыдкой, комментируя предложение протоиерея Всеволода Чаплина на наличие пропаганды сексуальных извращений в книгах вышеназванных авторов.

"Есть книги, которые, наверно, не стоит рекомендовать читать детям. К ним относятся "Лолита" и "100 лет одиночества". Но в таком случае не надо давать читать детям и "Братьев Карамазовых", и "Идиота", и "Войну и мир". Там много такого, что с точки зрения людей ищущих и видящих во всем недозволенное, в этих книгах присутствует", - цитирует Швыдкого Интерфакс.