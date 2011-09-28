Известный российский режиссер Александр Сокуров выразил благодарность зрителям, которые с терпением и пониманием приняли его фильм "Фауст", ставший победителем недавнего 68-го Венецианского кинофестиваля. В России премьера картины прошла накануне в Ульяновске в рамках Международного конгресса "Культура как ресурс модернизации".

Зал, вмещающий 1200 человек, был заполнен полностью. Перед показом зрители могли посмотреть на специальных ретроспективах первые фильмы тетралогии Сокурова - "Молох", "Телец" и "Солнце". В основе нового фильма Сокурова "Фауст" - первая часть поэмы Гёте.

Кинолента снята на немецком языке, и для российского показа в цехах "Мосфильма" сделали единственную копию с субтитрами. Всего существует два варианта "Фауста": на немецком языке с русскими субтитрами, во втором перевод осуществлялся голосом самого создателя фильма, передает РИА Ноовсти. По мнению самого Сакурова, второй вариант облегчает восприятие, уточняет понимание смысла, но затрудняет восприятие эстетической части, в том числе, красоты немецкого языка.

Но прокатная судьба фильма до сих пор не решена. Чтобы "Фауст" появился в кинотеатрах России,, требуется почти 100 миллионов рублей. Но Сокуров отметил, что он посчитает свою задачу выполненной, если после просмотра кто-то возьмет в руки книгу об уникальной истории, и нравственности, и человечества, передает телеканал "Культура". По словам режиссера, его последняя часть тетралогии - своеобразное послание к народу, и "закодированную историю нравственности" зритель способен расшифровать.