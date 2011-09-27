Пелевин вошел в число претендентов на Нобелевскую премию

Британская букмекерская компания Ladbrokes оценила шансы российского писателя Виктора Пелевина на получение Нобелевской премии по литературе как 50 к 1.



Главным претендентом на Нобелевку компания назвала сирийского поэта Адониса: ставки на его победу принимаются с коэффициентом 4/1, сообщает Лента. Ру. В числе фаворитов также оказались американский писатель Томас Пинчон (10/1), венгр Петер Надаш (12/1), японский писатель Харуки Мураками (16/1) и румынский поэт Мирча Кэртэреску (20/1).

В списке претендентов от российской стороны - поэт Евгений Евтушенко, но букмекеры оценивают его шансы как 80/1. Такие же шансы на победу у британского писателя Джулиана Барнса, который в этом году попал в шорт-лист другой литературной премии - британского "Букера".

Лауреат Нобелевской премии по литературе станет известен в начале октября. Шведская академия держит имена финалистов в секрете.

В прошлом году Нобелевскую премию присудили перуанскому прозаику и драматургу Марио Варгасу Льосе.