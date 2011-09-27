В Москве прошел 4-й всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино

В Москве в кинотеатре «Художественный» прошел четвертый всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино».

На шести площадках были показаны двести картин. А метры Юрий Норштейн и Егор Кончаловский провели свои мастер-классы.

Организаторы и жюри фестиваля всячески подчеркивали важность своего проекта и короткометражного кино как жанра. Этому немало способствовал режиссер Йос Стеллинг сравнивший короткие фильмы с поэзией.

Были выявлены победители в номинациях «Игровое кино до 30», «до 15» и «5 минут» (фильмы «Гурбан» Анар Аббасова, «Тени незабытых предков» Ашота Кещяна и «Холод» Натальи Кудряшовой). В номинации «Документальное кино» короновали фильм Светланы Каримовой «Олд скул». Автор подглядывала за щепетильном процессом проставления оценок в мастерской скульпторов при Художественной академии им. Штиглица. Приз в номинации «Экспериментальное кино» получил сюрреалистически-хореографический фильм Дарьи Любшиной «Следующий». Отдельно жюри отметило документальный фильм студента ВГИКа Павла Афанасьева «Как я съел свою стипендию». Героем ленты стал студент МГУ, попытавшийся прожить на 2 тысячи 100 рублей в месяц, впавший в итоге в депрессию и заработавший кроме славы еще и язву желудка. Жюри оценило страдания экспериментатора призом: «За вклад в развитие традиций русской сатирической комедии на современном материале».

Жюри отметило отсутствие среди фильмов определяющей тенденции, куда бы «скатывались все режиссеры». Член жюри, кинооператор Дмитрий Масуренков подвел итог, что новая волна российского кинематографа уже пришла.

Жаль, что не смог приехать Георгий Данелия: этом году организаторы присудили ему традиционный приз фестиваля «За выдающийся вклад в развитие авторского кино». Тем не менее, режиссер отправил гостям и участникам видеописьмо, в котором назвал «авторское кино – прежде всего честным кино».

Заключительный «Приз зрительских симпатий» определит всероссийское зрительское голосование. Фильмы-лауреаты и все фильмы, отмеченные дипломами жюри, в октябре покажут в 30 городах России.

Член жюри, продюсер Елена Яцура порадовалась большому количеству «девочек»-режиссеров. Изменение гендерной политики в режиссуре, похоже, начинает давать свои плоды – «девочки» оказались активнее своих коллег по цеху, например одна из лауреаток без стеснения попросила у присутствующих в зале спонсоров денег на новые фильмы, на что зал разразился смехом и ободряющими аплодисментами. А режиссер фильма «Холод» Наталья Кудряшова, получив награду и признавшись, что изначально ее фильм не хотели принимать даже как учебную работу, процитировала поэта: «Талантам надо помогать, бездарности прорвутся сами».