Коллектор на Волгоградском проспекте в Москве превращен в арт-объект

Архитектор и художник Александр Бродский преобразовал пространство бывшего коллектора, обыгрывая идеи света и пустоты. Объект под названием CISTERNA открылся как спецпроект 4-й Московской биеннале современного искусства.

Чтобы насладиться искусством, вначале надо преодолеть унылые подступы к промзоне, Волгоградский проспект – далеко не самое красивое место в Москве. В пустом бетонном коллекторе создана иллюзия света из окон, которые закрывают колышущиеся тряпочки занавесок. Художественный образ подкрепляется звуками чьих-то тревожных, булькающих и хлюпающих голосов. Бродский создает метафору иррациональности города, одиночества и заброшенности, временного пристанища с жалкой попыткой создать подобие дома с помощью занавесочек.

Бродский любит работать с серыми, заброшенными, бесприютными пространствами – за «Дорогу» он получил премию Кандинского, сообщает Независимая газета.