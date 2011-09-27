Шакира стала Человеком года по версии Латиноамериканской академии звукозаписи

Шакира, колумбийская звезда, стала человеком года по версии латиноамериканской премии «Грэмми», присуждаемой Латиноамериканской академией звукозаписи . Награда будет торжественно вручена певице в Лас-Вегасе.

"Для нас честь отдать дань заслугам этой полной энергии, социально активной женщины, чье блестящее творчество глубоко тронуло множество людей во всем мире", - заявил президент Академии Габриэль Абароа-младший. Он добавил, что премия присуждена певице не столько за выдающиеся музыкальные достижения, но и за активную благотворительную деятельность. Шакира основала фонд помощи детям из малообеспеченных семей в получении образования, избрана послом доброй воли ЮНИСЕФ, организовывает регулярно сбор добровольных пожертвований на нужды пострадавших от стихийных бедствий.

Шакира уже была награждена медалью за многолетнюю помощь латиноамериканским детям из бедных семей, сообщает ИТАР ТАСС.

Обладателем такой же номинации в прошлом году стал Пласидо Доминго. Обязательное условие вручения премии – исполнение музыкальных произведений на испанском или португальском языке.