В Челябинске театр новой драмы «Бабы» ставит пьесу «Жертва»

В Челябинске в среду, 28 сентября, театр «Бабы» открывает уже 12-й сезон на сцене Академии культуры и искусств. Сезон откроется пьесой молодого драматурга Александра Молчанова со знаковым названием «Жертва».

«Бабы» станут первооткрывателями «Жертвы», это премьерный показ. Драматург сам принес пьесу в театр художественному руководителю Елене Калужских, которая согласилась ее поставить, и собирается приехать на премьеру, сообщают Новости Уралльского региона.

Александр Молчанов хорошо знаком телезрителям страны по сценариям сериалов «Кодекс чести», «Москва, Центральный округ», «Захватчики», «Черчилль».

«Жертва» - история обычной женщины, учительницы, которую бросает муж. Однако по мере развития действия становится ясно, что история не столь уж проста, и жалеть зрителю к концу пьесы приходится уже не брошенную женщину, а ее мужа, сбежавшего от душившей его своей любовью жены.