В Челябинске театр новой драмы «Бабы» ставит пьесу «Жертва»
27 сентября 2011, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]
В Челябинске в среду, 28 сентября, театр «Бабы» открывает уже 12-й сезон на сцене Академии культуры и искусств. Сезон откроется пьесой молодого драматурга Александра Молчанова со знаковым названием «Жертва».
«Бабы» станут первооткрывателями «Жертвы», это премьерный показ. Драматург сам принес пьесу в театр художественному руководителю Елене Калужских, которая согласилась ее поставить, и собирается приехать на премьеру, сообщают Новости Уралльского региона.
Александр Молчанов хорошо знаком телезрителям страны по сценариям сериалов «Кодекс чести», «Москва, Центральный округ», «Захватчики», «Черчилль».
«Жертва» - история обычной женщины, учительницы, которую бросает муж. Однако по мере развития действия становится ясно, что история не столь уж проста, и жалеть зрителю к концу пьесы приходится уже не брошенную женщину, а ее мужа, сбежавшего от душившей его своей любовью жены.