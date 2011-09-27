Джоан Роулинг получила награду за благотворительную деятельность

Принцесса Анна, дочь королевы Великобритании Елизаветы II вручила награду Эдинбургского университета за заслуги в области благотворительности знаменитой писательнице, автору эпопеи о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

В прошлом году писательница пожертвовала Эдинбургскому университету 10 млн фунтов стерлингов на создание научно-медицинского центра по исследованию рассеянного склероза, сообщает Росбалт.

Это пожертвование – не только самый большой благотворительный взнос, сделанный Роулинг, но и, к тому же, самая крупная сумма, когда-либо полученная университетом от меценатов.

Новый научный центр будет назван в честь матери Джоан Анны, которая скончалась от рассеянного склероза в возрасте 45 лет. Писательница надеется, что ее благотворительная деятельность сможет помочь людям, страдающим от болезней Альцгеймера и Паркинсона