Американская звезда скоро взойдет в Большом театре (ВИДЕО)

В балетной труппе Большого театра готовятся к приему новой звезды - американец Дэвид Холлберг, один из лучших мировых танцовщиков, согласился переехать в Москву. Он учился в Париже, сделал блестящую карьеру в Нью-Йорке.

Красавец, умница, мечта балерин всего мира сделал самый трудный, как лн признался, выбор в жизни, но не жалеет об этом. Он пришел не станцевать главные партии в нескольких спектаклях, нет, танцовщик собирается всерьез работать в Большом.

В труппу его пригласил художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин. "Я подумал, а почему бы нет? Во всяком случае, как говорят в России, за спрос денег не берут. Я сделал Дэвиду предложение", - рассказал он Первому каналу.

Американская газета "Нью-Йорк Таймс" 26 сентября посвятила несколько полос, включая первую, истории работы иностранцев в Большом театре. Иностранцы выступали на сцене театра, танцевали отдельные роли, но среди них уже лет 120 не было ни одной звезды мирового масштаба. И это первый случай, когда не русская звезда уезжает в Америку, а наоборот, американская звезда в Россию.

Дэвид уже начал изучать русский язык, чтобы иметь возможность остаться работать всерьез и надолго.