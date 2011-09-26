Свитки Мертвого моря стали доступны в Интернете

Музей Израиля выложил в свободный доступ в Интернет оцифрованные свитки Мертвого моря, так называемые Кумранские рукописи. Древнейшие Библейские манускрипты отображены с ранее невозможной точностью.

Теперь пользователи всего мира могут рассмотреть и изучать древние святыни. Изображения сопровождаются краткими информационными роликами и комментариями к текстам, сообщает Фокус.ua.

Свитки Мертвого моря, одни из самых древних из известных Библейских рукописей, дают основополагающие сведения о еврейском обществе Израиля в период Второго Храма, во времена зарождения христианства. Изображения рукописей доступны в режиме онлайн.

На сайте представлены Большой свиток книги Исайи, свиток Устава общины, Комментарии на Книгу пророка Аввакума, Храмовый свиток и Свиток Войны.

Свитки Мертвого моря (ІІІ в. до н. э.–І в. н. э.) были найдены в 50-х годах прошлого века. пещерах на побережье Мертвого моря. Считается, что рукописи принадлежали иудейской секте, ведшей отшельнический образ жизни и в текстах манускриптов упоминаемой как Кумранская община.