В Прибайкалье открылся праздник русской духовности и культуры

В Прибайкалье в воскресенье открылся фестиваль "Сияние России". В честь праздника состоялось богослужением в кафедральном соборе Богоявления. Праздник был учрежден еще в начале 1990-х годов Валентином Распутиным.

Фестиваль состоится уже в 18-й раз. Он был учрежден по инициативе православной интеллигенции во главе с писателем Валентином Распутиным. В этом году он совпадает с Днями Москвы в Иркутске по случаю 350-летия его основания, сообщает Интерфакс Сибирь.

В праздновании принимают участие Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, певица, заслуженная артистка России Евгении Смоляниновой, встречи с читателями проведет московские писатели. В областном краеведческом музее откроется фотовыставка "Прогулки по Москве".

Местные художественные силы представлены уникальным сводным хором Иркутской православной епархии, лауреатами регионального смотра детского художественного творчества "Солнечный круг". Пройдет показ коллекции костюмов, изготовленных по образцам одежды жителей Восточной Сибири конца 18-го начала 20-го веков.