Снимается третья часть саги «Бэтмен» - «Возвращение Черного рыцаря»

Женщину-Кошку в третьей части саги "Бэтмен" - "Возвращение черного рыцаря" сыграет Энн Хэттуэй. В фильме также будут сниматься такие популярные актер, как Гэри Олдмен и Том Харди и, конечно, сам Бэтмен Кристиан Бэйл.

Актриса уже входит в образ Женщины-Кошки. Гэри Олдмен играет роль полицейского. Бэтмен будет бороться с демоническим вором по имени Бейн, сообщает украинский телеканал «24».

Первый релиз фильма "Возвращение черного рыцаря" запланирован на конец июля 2012 года.