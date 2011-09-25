В Челябинске чиновники ставят на сцене «Ревизор»

Верхушка Челябинской администрации, депутаты городской Думы, крупные бизнесмены области задумали сменить на время официальные костюмы на театральные и сыграть героев бессмертного творения Гоголя «Ревизор».

Идеей постановки спектакля Челябинский истеблишмент заразила депутат Челябинской гордумы, президент благотворительного фонда "Родная" Наталья Баскова, сообщает Интерфакс.

"Замахнуться на Николая нашего Васильевича решили как профессиональные актеры, так и те, кто на сцену если и выходит, то в актовом зале. Среди товарищей по сцене подобрались депутаты, крупные бизнесмены, даже министры. Проект заслуживает внимания уже потому, что новую трактовку сюжета, столь бессмертного пикантностью своего содержания, представят всамделишные чиновники", - пишет в своем блоге заместитель руководителя администрации губернатора региона Александр Полозов.

Можно смело надеяться, что чиновники достойно воплотят на сцене героев бессмертного творения.