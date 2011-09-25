«Вы мне нравитесь! У вас будут проблемы! Именно с такими словами Алексей Воробьев обратился к своей партнерше по фильму «Сокровища озера Кабан».

В Казани закончился первый этап съемок историко-приключенческого фильма «Сокровища озера Кабан». В основе проекта - древнее предание о ханской казне, которая исчезла из столицы казанского ханства, осажденной войсками Ивана Грозного. Больше недели киношники оккупировали Кремль, перекрывали улицы, жужжали вертолетами, снимая сцены погони как с высоты птичьего полета, так и зависая в нескольких метрах над проезжей частью.

Съемочная группа купалась во внимании местной прессы, отслеживавшей каждый шаг главных героев, наслаждалась гостеприимством столицы Татарстана, абсолютно неизбалованной вниманием большого кинематографа.

Хитом сентября стал спонтанный концерт, который устроил приглашенный на главную роль участник Евровидения Алексей Воробьев. Прогуливаясь по пешеходной улице Баумана, Алексей Воробьев увидел пожилого мужчину, безуспешно пытавшегося заработать игрой на гармони. Позаимствовав её на время, Алексей Воробьев не пожалел связок и спел несколько частушек, а затем, на «бис», под нескончаемый девичий визг, уже на татарском языке, исполнил лирическую «Кара кузлэр» («Черные глаза»). Пока певец и актер раздавал автографы, хозяин гармони считал нежданный гонорар (денег накидали полную кепку) и получал предложения по продаже, ставшего счастливым, инструмента. ( По некоторым данным, видавшая виды гармонь была куплена некой казанской bisiness-women за три с половиной тысячи долларов).

В качестве гвоздя программы наблюдатели отмечают знакомство главных героев фильма «Сокровища озера Кабан» Алексея Воробьева и молодой казанской актрисы Эльвиры Ибрагимовой, случившееся в прямом эфире популярного татарстанского телеканала. Увидев Эльвиру, Алексей сразу же спросил о том, есть ли у девушки молодой человек и, получив утвердительный ответ, немедленно пообещал ей проблемы. А на вопрос Эльвиры, чем же она успела провиниться перед своим партнером по проекту, Алексей сформулировал позицию более четко: «Вы красивая! Вы мне нравитесь! Поэтому у Вас будут проблемы!». Как утверждают гламурные городские издания, формула Алексея Воробьева уже нашла отклик в клубной жизни столицы Татарстана. Именно с такими словами некорые казанские мачо начинают свое знакомство с красотками на танцполе.