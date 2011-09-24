Картина Сезанна останется в Метрополитене

Картина Поля Сезанна "Мадам Сезанн в консерватории" останется в собственности музея Метрополитен - такое решение приняла судья Федерального суда южного округа Нью-Йорка Шира Шейндлин.



Претензии на произведение заявил некто Пьер Коновалофф, называющий себя потомком знаменитого московского мецената Ивана Морозова, информирует Лента. ру. Морозов, якобы, купил работу Сезанна за шесть лет до революции в России. При большевиках его коллекция была национализирована. По словам жителя Парижа Коновалоффа, новые власти продали произведения за рубеж. Картина оказалась у коллекционера Стивена Кларка, который завещал ее музею Метрополитен.

Судья признала, что советское правительство получило в собственность Сезанна благодаря официальному декрету, а значит вне зависимости от того, была ее продажа за рубеж законной или нет, у Коновалоффа уже нет никаких прав на картину.