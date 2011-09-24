Звездные войны побили рекорды продаж

Переиздание главной космической эпопеи мирового кинематографа «Звездные войны» поставило рекорд по продажам. В комплект входят девять дисков, на которых содержатся все шесть фильмов серии, а также различные дополнительные материалы.

За неделю в мире были проданы более миллиона экземпляров киноэпопеи, общая выручка составила84 миллионов долларов США. Половина продаж пришлось на США. "Звездные войны" стали самым продаваемым фильмом в формате Blu-ray, сообщает сайт Coming Soon.