В Петербурге открыта выставка необычных комиксов

В Санкт-Петербурге проходит фестиваль рисованных историй «Бумфест». В музее Набокова открылась выставка художника Мигеля Гайардо из Испании. Он представил рисованную историю путешествия с девочкой-аутистом Марией.

История уже вышла в виде книги «Мария и я» в Испании, где имела большой успех. На страницах книги нарисовано путешествие художника на один из испанских курортов вместе с дочерью Марией, сообщает Росбалт.

Марии 14 лет, она обладает необычным чувством юмора, заразительно улыбается, при том, что у нее аутизм. Трогательный комикс никого не оставляет равнодушным и позволяет взглянуть на тяжелое заболевание, распространяющееся, к сожалению все шире, с пониманием и теплом