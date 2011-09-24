Гравюры Дюрера и Кранаха Старшего выставлены на аукцион в московской галерее

В субботу в московской "Альбион Галерее" будут выставлены на аукцион "Старинные гравюры и карты" гравюры "Оплакивание Христа" Лукаса Кранаха Старшего и "Мученичество 10 тысяч христиан" Альбрехта Дюрера.

Стартовая цена на работы старых мастеров невысока – по 200-250 тысяч рублей за лот. Как рассказывает совладелец галереи Алексей Зайцев, на торги будет выставлено около 200 лотов, среди них пейзажи русских и европейских городов, гравюры с изображением флоры и фауны, работы на библейские сюжеты, старинные карты, антикварные рамы. Среди лотов выставлены работы Кранаха, Дюрера, Рембрандта, Бургкмайра, сообщает РИА Новости.

Гравюра "Оплакивание Христа" Кранаха Старшего датируется 1509 годом и является иллюстрацией молитвенника, распространенного в Германии в начале XVI века. Гравюра Дюрера относится к серии его ранних работ и характеризуется крайне сложным ландшафтом и многолюдностью.

Среди лотов также можно будет увидеть различные модели дамских шляпок сезона весна-лето 1817 года.