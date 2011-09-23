В Москве с 28 сентября начинается фестиваль фильмов «Осенняя Эйфория»
23 сентября 2011, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Осенний урожай артхауса в этом году выдался совсем неплохой. Зрители "Осенней эйфории" увидят два фильма из каннской программы - "Драйв" Николаса Виндинга Рёфна (приз за режиссуру) и "Гавр" Аки Каурисмяки (приз ФИПРЕССИ). Это два полюса артхаусного кино: на одном - жестокость и саспенс, на другом - гуманизм и кажущееся простодушие современной сказки.
Между этими полюсами - полицейская комедия "Залечь на дно в Дублине" Джона Майкла МакДонаха, самурайский экшн "13 убийств" Такаши Миике, культурологический ромком "Полночь в Париже" Вуди Аллена, открывавшая Каннский фестиваль, синефильская мелодрама "То лето страсти" Филиппа Гарреля, которая будет показана сразу после мировой премьеры в Венеции. Режиссерские имена говорят за себя, имена актеров - тоже: Моника Беллуччи, Эдриен Броуди, Луис Гаррель, Райан Гослинг...
Закроется "Эйфория" московской премьерой фильма Ангелины Никоновой "Портрет в сумерках", только что показанного в Венеции. Его представят режиссер, а также продюсер и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная.http://www.argumenti.ru/adminnew/#
Программа ФЕСТИВАЛЯ «ОСЕННЯЯ ЭЙФОРИЯ»
28 сентября, 19.00 – открытие программы
«Драйв» реж. Николас Виндинг Рёфн, UPI
29 сентября, 19.00 – «Гавр» реж. Аки Каурисмяки, Экспонента.
30 сентября, 19.00 – «Залечь на дно в Дублине» реж. Джон МакДонах , Premium Film
1 октября, 19.00 – «13 убийц» реж. Такаши Миике, Русский репортаж
2 октября, 19.00 – «Полночь в Париже» реж. Вуди Аллен, ЦПШ
3 октября, 19.00 – «То лето страсти» реж. Филипп Гаррель, Premium Film
4 октября, 19.00 - закрытие программы,
«Портрет в сумерках» реж. Ангелина Никонова.
Фильм представляют режиссер Ангелина Никонова, продюсер, автор сценария и и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная
Куратор программы Андрей Плахов
Директор, продюсер программы Сергей Сыч
Организаторы программы: Плахов & Сыч, Армен Бадалян
Аккредитация на программу после публикации информации о программе.
+7(495) 974-79-82, sych64@mail.ru
Координатор программы Дмитрий Рачицкий +7 (916) 105-3882, rad@argumenti.ru
Пресс-релиз
Фестиваль «Осенняя Эйфория»
Время проведения: 28 сентября – 4 октября 2011 года
Место проведения: кинотеатр «Ролан», сеансы в 19.00
28 сентября – открытие программы
«Драйв»/Drive
Производство: Дания, 2011
Жанр:мелодрама
Режиссер: Николас Виндинг Рёфн
В ролях: Райан Гослинг, Кэрри Маллиган, Брайан Крэнстон, Альберт Брукс, Оскар Айзек, Рон Перлман, Кристина Хендрикс
Прокат: UPI
Приз за лучшую режиссуру МКФ Канны 2011
По роману Джеймса Саллиса
Великолепный гонщик – при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони...
29 сентября -
«Гавр»/ Le Havre
Производство: Финляндия – Франция - Германия, 2011
Жанр: мелодрама
Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Андре Вилмс, Кати Оутинен, Блондин Мигель, Жан-Пьер Даруссен
Прокат: Экспонента
Приз Фипрессии МКФ Канны 2011
приз зрительский симпатий МКФ Кинофорум Санкт-Петербург 2011
Бывший писатель Марсель Макс отправляется в добровольное изгнание в портовый город Гавр. Отставив свои мечты о литературном успех, он ощущает себя вполне счастливым, проводя время между работой, любимым баром и женой Арлетти. Но однажды на его пути появляется несовершеннолетний беженец из Африки, который заставляет его и жителей города иначе посмотреть на мир.
30 сентября –
«Залечь на дно в Дублине»/ The Guard
Производство: Ирландия, 2011
Жанр: комедия
Режиссер: Джон Майкл МакДонах
В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Лиам Каннингэм, Дэвид Уилмот, Рори Кинэн, Марк Стронг
Прокат: Premiun Film
Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами.
1 октября –
«13 убийц»/ 13 assassins
Производство: Япония, Великобритания, 2010
Жанр: японский вестерн
Режиссер: Такаши Миике
В ролях: Коидзи Якусо, Такаюки Ямада, Юсуке Исея, Горо Инагаки
Прокат: Русский Репортаж
Участник конкурсной программы МКФ Венеции 2010
Основанный на древней легенде фильм Такаши Миике – истинное удовольствие для любителей «японского вестерна», где потрясающая по красочности и драматизму история благородных ронинов и жестоких злодеев сравнима по яркости и мастерству лишь с легендарным «Убить Билла» Квентина Тарантино.
2 октября –
«Полночь в Париже»/Midnight in Paris
Производство: Россия, 2011
Жанр: мелодрама
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Оуэн Уилсон, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин
Прокат: ЦПШ
Внеконкурсная программа МКФ Канны 2011
История о том, как Джил (Оуэн Уилсон) мечтает о богемной жизни в столице Франции 20-х и оказывается там совершенно мистическим образом. Герой знакомится со своими кумирами: Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали, Бунюэлем и даже отдает на проверку рукопись своего романа Гертруде Стайн.
3 октября –
«То лето страсти»/Un ete brulant
Производство: Франция, 2011
Жанр: мелодрама
Режиссер: Филипп Гаррель
В ролях: Моника Беллуччи, Луи Гарель
Прокат: Premium Film
Конкурсная программа МКФ Венеции 2011
Художник страдает после того, как его жена, актриса, покинула его. Герой нашёл свой выход: самоубийство в автокатастрофе, и теперь, оглядываясь назад, вспоминает о бурных страстях, ярких и настоящих чувствах, которые сопутствовали роману с его бывшей.
4 октября – закрытие программы
«Портрет в сумерках»/Twilight portrait
Производство: Россия, 2011
Жанр: психологическая драма
Режиссер: Ангелина Никонова
В ролях: Ольга Дыховичная, Сергей Борисов, Сергей Голюдов, Роман Меринов, Галина Корень, Всеволод Воронов
Прокат: Барабан
Участник программы «Авторские дни» МКФ Венеции 2011
конкурсная программа ОКРК Кинотавр Сочи 2011
Оказавшись не в том месте и не в тот час, Марина попадает в водоворот драматических событий. Пережитые унижение и боль изменяют весь ход ее стабильной благополучной жизни. Марина ищет возможность отомстить. Но жизнь оказывается сложнее и глубже…