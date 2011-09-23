В Москве с 28 сентября начинается фестиваль фильмов «Осенняя Эйфория»



Осенний урожай артхауса в этом году выдался совсем неплохой. Зрители "Осенней эйфории" увидят два фильма из каннской программы - "Драйв" Николаса Виндинга Рёфна (приз за режиссуру) и "Гавр" Аки Каурисмяки (приз ФИПРЕССИ). Это два полюса артхаусного кино: на одном - жестокость и саспенс, на другом - гуманизм и кажущееся простодушие современной сказки.

Между этими полюсами - полицейская комедия "Залечь на дно в Дублине" Джона Майкла МакДонаха, самурайский экшн "13 убийств" Такаши Миике, культурологический ромком "Полночь в Париже" Вуди Аллена, открывавшая Каннский фестиваль, синефильская мелодрама "То лето страсти" Филиппа Гарреля, которая будет показана сразу после мировой премьеры в Венеции. Режиссерские имена говорят за себя, имена актеров - тоже: Моника Беллуччи, Эдриен Броуди, Луис Гаррель, Райан Гослинг...

Закроется "Эйфория" московской премьерой фильма Ангелины Никоновой "Портрет в сумерках", только что показанного в Венеции. Его представят режиссер, а также продюсер и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная.http://www.argumenti.ru/adminnew/#





Программа ФЕСТИВАЛЯ «ОСЕННЯЯ ЭЙФОРИЯ»

28 сентября, 19.00 – открытие программы

«Драйв» реж. Николас Виндинг Рёфн, UPI

29 сентября, 19.00 – «Гавр» реж. Аки Каурисмяки, Экспонента.

30 сентября, 19.00 – «Залечь на дно в Дублине» реж. Джон МакДонах , Premium Film

1 октября, 19.00 – «13 убийц» реж. Такаши Миике, Русский репортаж

2 октября, 19.00 – «Полночь в Париже» реж. Вуди Аллен, ЦПШ

3 октября, 19.00 – «То лето страсти» реж. Филипп Гаррель, Premium Film

4 октября, 19.00 - закрытие программы,

«Портрет в сумерках» реж. Ангелина Никонова.

Фильм представляют режиссер Ангелина Никонова, продюсер, автор сценария и и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная

Куратор программы Андрей Плахов

Директор, продюсер программы Сергей Сыч





Организаторы программы: Плахов & Сыч, Армен Бадалян

Аккредитация на программу после публикации информации о программе.

+7(495) 974-79-82, sych64@mail.ru

Координатор программы Дмитрий Рачицкий +7 (916) 105-3882, rad@argumenti.ru

Пресс-релиз

Фестиваль «Осенняя Эйфория»

Время проведения: 28 сентября – 4 октября 2011 года

Место проведения: кинотеатр «Ролан», сеансы в 19.00

28 сентября – открытие программы

«Драйв»/Drive

Производство: Дания, 2011

Жанр:мелодрама

Режиссер: Николас Виндинг Рёфн

В ролях: Райан Гослинг, Кэрри Маллиган, Брайан Крэнстон, Альберт Брукс, Оскар Айзек, Рон Перлман, Кристина Хендрикс

Прокат: UPI

Приз за лучшую режиссуру МКФ Канны 2011

По роману Джеймса Саллиса

Великолепный гонщик – при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони...

29 сентября -

«Гавр»/ Le Havre

Производство: Финляндия – Франция - Германия, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Аки Каурисмяки

В ролях: Андре Вилмс, Кати Оутинен, Блондин Мигель, Жан-Пьер Даруссен

Прокат: Экспонента

Приз Фипрессии МКФ Канны 2011

приз зрительский симпатий МКФ Кинофорум Санкт-Петербург 2011



Бывший писатель Марсель Макс отправляется в добровольное изгнание в портовый город Гавр. Отставив свои мечты о литературном успех, он ощущает себя вполне счастливым, проводя время между работой, любимым баром и женой Арлетти. Но однажды на его пути появляется несовершеннолетний беженец из Африки, который заставляет его и жителей города иначе посмотреть на мир.

30 сентября –

«Залечь на дно в Дублине»/ The Guard

Производство: Ирландия, 2011

Жанр: комедия

Режиссер: Джон Майкл МакДонах

В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Лиам Каннингэм, Дэвид Уилмот, Рори Кинэн, Марк Стронг

Прокат: Premiun Film

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами.

1 октября –

«13 убийц»/ 13 assassins

Производство: Япония, Великобритания, 2010

Жанр: японский вестерн

Режиссер: Такаши Миике

В ролях: Коидзи Якусо, Такаюки Ямада, Юсуке Исея, Горо Инагаки

Прокат: Русский Репортаж

Участник конкурсной программы МКФ Венеции 2010

Основанный на древней легенде фильм Такаши Миике – истинное удовольствие для любителей «японского вестерна», где потрясающая по красочности и драматизму история благородных ронинов и жестоких злодеев сравнима по яркости и мастерству лишь с легендарным «Убить Билла» Квентина Тарантино.

2 октября –

«Полночь в Париже»/Midnight in Paris

Производство: Россия, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Оуэн Уилсон, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин

Прокат: ЦПШ

Внеконкурсная программа МКФ Канны 2011

История о том, как Джил (Оуэн Уилсон) мечтает о богемной жизни в столице Франции 20-х и оказывается там совершенно мистическим образом. Герой знакомится со своими кумирами: Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали, Бунюэлем и даже отдает на проверку рукопись своего романа Гертруде Стайн.

3 октября –

«То лето страсти»/Un ete brulant

Производство: Франция, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Филипп Гаррель

В ролях: Моника Беллуччи, Луи Гарель

Прокат: Premium Film

Конкурсная программа МКФ Венеции 2011

Художник страдает после того, как его жена, актриса, покинула его. Герой нашёл свой выход: самоубийство в автокатастрофе, и теперь, оглядываясь назад, вспоминает о бурных страстях, ярких и настоящих чувствах, которые сопутствовали роману с его бывшей.

4 октября – закрытие программы

«Портрет в сумерках»/Twilight portrait

Производство: Россия, 2011

Жанр: психологическая драма

Режиссер: Ангелина Никонова

В ролях: Ольга Дыховичная, Сергей Борисов, Сергей Голюдов, Роман Меринов, Галина Корень, Всеволод Воронов

Прокат: Барабан

Участник программы «Авторские дни» МКФ Венеции 2011

конкурсная программа ОКРК Кинотавр Сочи 2011

Оказавшись не в том месте и не в тот час, Марина попадает в водоворот драматических событий. Пережитые унижение и боль изменяют весь ход ее стабильной благополучной жизни. Марина ищет возможность отомстить. Но жизнь оказывается сложнее и глубже…