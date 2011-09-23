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В Москве с 28 сентября начинается фестиваль фильмов «Осенняя Эйфория»

23 сентября 2011, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве с 28 сентября начинается фестиваль фильмов «Осенняя Эйфория»


     Осенний урожай артхауса в этом году выдался совсем неплохой. Зрители "Осенней эйфории" увидят два фильма из каннской программы - "Драйв" Николаса Виндинга Рёфна (приз за режиссуру) и "Гавр" Аки Каурисмяки (приз ФИПРЕССИ). Это два полюса артхаусного кино: на одном - жестокость и саспенс, на другом - гуманизм и кажущееся простодушие современной сказки.

Между этими полюсами - полицейская комедия "Залечь на дно в Дублине" Джона Майкла МакДонаха, самурайский экшн "13 убийств" Такаши Миике, культурологический ромком "Полночь в Париже" Вуди Аллена, открывавшая Каннский фестиваль, синефильская мелодрама "То лето страсти" Филиппа Гарреля, которая будет показана сразу после мировой премьеры в Венеции.  Режиссерские имена говорят за себя, имена актеров - тоже: Моника Беллуччи, Эдриен Броуди, Луис Гаррель, Райан Гослинг...
     Закроется "Эйфория" московской премьерой фильма Ангелины Никоновой "Портрет в сумерках", только что показанного в Венеции. Его представят режиссер, а также продюсер и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная.http://www.argumenti.ru/adminnew/#


Программа ФЕСТИВАЛЯ «ОСЕННЯЯ ЭЙФОРИЯ»

 

28 сентября, 19.00 – открытие программы

«Драйв» реж. Николас Виндинг Рёфн, UPI

29 сентября, 19.00 – «Гавр» реж. Аки Каурисмяки, Экспонента.

30 сентября, 19.00 – «Залечь на дно в Дублине» реж. Джон МакДонах , Premium Film

1 октября, 19.00 – «13 убийц» реж. Такаши Миике, Русский репортаж

2 октября, 19.00 – «Полночь в Париже» реж. Вуди Аллен, ЦПШ

3 октября, 19.00 – «То лето страсти» реж. Филипп Гаррель, Premium Film

4 октября, 19.00 - закрытие программы,

«Портрет в сумерках» реж. Ангелина Никонова.

Фильм представляют режиссер Ангелина Никонова, продюсер, автор сценария и и исполнительница главной роли Ольга Дыховичная

 

Куратор программы   Андрей Плахов

Директор, продюсер программы  Сергей Сыч


              Организаторы программы: Плахов & Сыч, Армен Бадалян

Аккредитация на программу после публикации  информации о программе.

                                                                    +7(495) 974-79-82, sych64@mail.ru

Координатор программы Дмитрий Рачицкий  +7 (916) 105-3882, rad@argumenti.ru

 

Пресс-релиз

 

Фестиваль «Осенняя Эйфория»

Время проведения: 28 сентября – 4 октября 2011 года

 Место проведения: кинотеатр «Ролан», сеансы в 19.00

 

28 сентября – открытие программы

«Драйв»/Drive 

Производство:  Дания, 2011

Жанр:мелодрама

Режиссер:  Николас Виндинг Рёфн

В ролях: Райан Гослинг, Кэрри Маллиган, Брайан Крэнстон, Альберт Брукс, Оскар Айзек, Рон Перлман, Кристина Хендрикс

Прокат: UPI 

Приз  за лучшую режиссуру МКФ Канны 2011  

 

По роману Джеймса Саллиса 

 Великолепный гонщик – при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то,  что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони... 

 

29 сентября -

«Гавр»/ Le Havre 

Производство: Финляндия – Франция - Германия, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Аки Каурисмяки
В ролях: Андре Вилмс, Кати Оутинен, Блондин Мигель, Жан-Пьер Даруссен

Прокат: Экспонента

Приз Фипрессии  МКФ Канны 2011

приз зрительский симпатий МКФ Кинофорум Санкт-Петербург 2011


            Бывший писатель Марсель Макс отправляется в добровольное изгнание в портовый город Гавр. Отставив свои мечты о  литературном успех, он ощущает себя вполне счастливым, проводя время между работой, любимым баром и женой Арлетти. Но однажды на его пути появляется несовершеннолетний беженец из Африки, который заставляет его  и жителей города иначе посмотреть на мир.

 

 30 сентября  –

«Залечь на дно в Дублине»/ The Guard 

Производство: Ирландия, 2011

Жанр: комедия

Режиссер:  Джон Майкл МакДонах

В ролях: Брендан Глисон, Дон Чидл, Лиам Каннингэм, Дэвид Уилмот, Рори Кинэн, Марк Стронг

Прокат: Premiun Film

 

Женщины, выпивка и веселые шутки — вот радости добродушного ирландского полицейского, сержанта Джерри Бойла. Он никогда не помышлял о геройстве, пока однажды в Дублине не появился агент ФБР, который призвал незадачливого служителя порядка помочь ему накрыть международную банду наркоторговцев. Смогут ли сработаться веселый рыжий ирландец и решительный афроамериканец? Ведь дело, за которое они взялись, окажется таким же непредсказуемым, как и они сами.

 

1 октября –

«13 убийц»/ 13 assassins

Производство: Япония, Великобритания, 2010

Жанр: японский вестерн

Режиссер:  Такаши Миике

В ролях: Коидзи Якусо, Такаюки Ямада, Юсуке Исея, Горо Инагаки

Прокат: Русский Репортаж

Участник конкурсной программы МКФ Венеции 2010

 

Основанный на древней легенде фильм Такаши Миике – истинное удовольствие для любителей «японского вестерна», где потрясающая по красочности и драматизму история благородных ронинов и жестоких злодеев сравнима по яркости и мастерству  лишь с легендарным «Убить Билла» Квентина Тарантино.

 

 

2 октября –

«Полночь в Париже»/Midnight in Paris

Производство:  Россия, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Оуэн Уилсон, Рейчел МакАдамс, Майкл Шин 

Прокат: ЦПШ

Внеконкурсная программа МКФ Канны 2011

 

История о том, как Джил (Оуэн Уилсон) мечтает о богемной жизни в столице Франции 20-х и оказывается там совершенно мистическим образом. Герой знакомится со своими кумирами: Хемингуэем, Фицджеральдом, Дали, Бунюэлем и даже отдает на проверку рукопись своего романа Гертруде Стайн.

 

3 октября –

«То лето страсти»/Un ete brulant 

Производство:  Франция, 2011

Жанр: мелодрама

Режиссер: Филипп Гаррель

В ролях: Моника Беллуччи, Луи Гарель 

Прокат: Premium Film

Конкурсная программа  МКФ Венеции 2011

 

Художник страдает после того, как его жена, актриса, покинула его. Герой нашёл свой выход: самоубийство в автокатастрофе, и теперь, оглядываясь назад, вспоминает о бурных страстях, ярких и настоящих чувствах, которые сопутствовали роману с его бывшей. 

 

4 октября – закрытие программы

«Портрет в сумерках»/Twilight portrait 

Производство:  Россия, 2011

Жанр: психологическая драма

Режиссер: Ангелина Никонова

В ролях: Ольга Дыховичная, Сергей Борисов, Сергей Голюдов, Роман Меринов, Галина Корень, Всеволод Воронов 

Прокат: Барабан

Участник программы «Авторские дни»  МКФ Венеции 2011

конкурсная программа ОКРК Кинотавр Сочи 2011

 

Оказавшись не в том месте и не в тот час, Марина попадает в водоворот драматических событий. Пережитые унижение и боль изменяют весь ход ее стабильной благополучной жизни. Марина ищет возможность отомстить. Но жизнь оказывается сложнее и глубже…

 

 

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