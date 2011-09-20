На развитие культуры столичные власти направят почти 180 миллиардов рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании правительства Москвы, что в ближайшие пять лет столичные власти направят на развитие культуры почти 180 миллиардов рублей.



Сергей Собянин подчеркнул, что "Москва - ведущий культурный центр Европы", инвестиции в культуру сделают столицу России более конкурентоспособной. Поэтому только на строительство новых зданий и реконструкцию будет потрачено более 15 миллиардов.



По прогнозам департамента культуры Москвы, привлечь москвичей и туристов в театры, музеи и выставочные залы столицы поможет увеличение количества премьер и фестивалей в городе, уже через год в Москве увеличится на 100 тысяч человек театральных зрителей, а посетителей концертных залов увеличится на 50 тысяч. "Государственная программа развития культуры Москвы на 2012-2016 годы" предусматривает и модернизацию городских библиотек, а благодаря внедрению современных технологий ежегодно пользоваться услугами библиотек смогут 3 миллиона читателей.



Кроме того, будут увеличены расходы на реставрацию памятников культуры и истории Москвы. Городские усадьбы Царицыно, Останкино, Кусково, Кузьминки станут "культурными центрами столицы". Ряд культурных объектов в городе будут профинансированы городскими властями, так, средства выделят на реконструкцию Театра имени В.Маяковского, дома Тарковских, Музейного комплекса "История танка Т-34", передают Вести.ру.