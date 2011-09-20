Неделя моды в Лондоне: звезды выступают в роли модельеров

Неделя моды в Лондоне продолжает будоражить умы поклонников шика и красоты. Главной изюминкой недели моды-2011 стало участие в ней звезд кино и музыки.

Модель и звезда сериала «Трансформеры» Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе новой коллекции Burberry.

Певица Шерил Коул представила свою дебютную линию обуви, решив, как и многие знаменитости, попробовать себя в качестве модельера. "Это время обуви... Ха-ха!", - написала звезда в своем блоге.