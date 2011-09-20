В Италии найдены древний клад и усыпальница высокопоставленного этруска

Археологи обнаружили на морском дне у городка Кала Трамонтана в Италии, у берегов Сицилии, клад из античных бронзовых монет времен Пунических войн между Римом и Карфагеном (264-146 г. до н. э.).

На всех монетах на лицевой стороне отчеканен изящный профиль царственной Танит, богини луны, плодородия и любви в религиозных верованиях карфагенян, она изображена в короне из пшеничных колосьев, на оборотной – голова лошади со звездой. Находка будет изучена и сдана в музей Палермо, сообщает ИТАР ТАСС.

В Центральной Италии в этрусском некрополе Тарквинии, в Усыпальнице Царицы найдена запечатанная погребальная камера. Усыпальница Царицы представляет собой внушительную архитектурную форму 40 м в диаметре, датируемую VII веком до н. э. Она служила местом упокоения некой важной персоны.

Историки и археологи из Туринского университета исследуют некрополь еще с 2008 года. Команда ученых нашла вход в подземное помещение, куда ведет коридор с остатками прекрасной росписи на стенах и в нетерпении готовится войти внутрь.