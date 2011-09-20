Михалкову не дают ни политиком стать, ни «Оскара» взять

Итоги заседания Российского оскаровского комитета, выбравшего картину Никиты Михалкова "Цитадель" в качестве претендента на престижную голливудскую кинопремию, могут быть пересмотрены. Накануне председатель оргкомитета Владимир Меньшов заявил, что он "еще не поставил точку в этом вопросе".

Причиной конфликта стало то обстоятельство, что на заседании комитета 19 сентября присутствовали не все его члены. Напомним, что в состав комиссии в 2011г. входят Владимир Меньшов, Глеб Панфилов, Кирилл Разлогов, естественно, Никита Михалков, Карен Шахназаров и Владимир Наумов. Меньшов требует присутствия всех членов лично, а не голосования по доверенностям, сообщил РБК.

"Цитадель" Михалкова в прокате провалилась, а рецензии критиков были разгромные.