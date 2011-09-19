Церетели хочет поднять авторитет женщины с помощью музея

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели создал проект музея для студенческих работ в Петербурге. Кроме того, скульптор планирует открыть Музей женщины.



Согласно созданному проекту, во дворе Академии художеств на 12 тысячах квадратных метров появится музей для молодых, «чтобы студенты уже с первого курса могли выставлять свои работы. Не в коридорах, а в залах с хорошим освещением», - сказал Церетели на пресс-конференции 19 сентября.

Кроме того, скульптор создал концепцию Музея женщины, осталось его согласовать и создать рабочий проект. По его словам, в основу проекта ляжет уникальный архив из разных областей. А откроется музей там, где художнику дадут право его построить, но произойдет это исключительно в России.

"Если откроется этот музей, вы увидите, как поднимется авторитет женщины. Для общества это очень важно. И польза для мужчин", - подчеркнул Церетели.



