Швыдкому и его Театру мюзикла не нужны бюджетные деньги

«Театр мюзикла не будет получать из бюджета ни копейки, - заявил его художественный руководитель Михаил Швыдкой, - мы будем жить только на те деньги, которые сможем достать сами».



19 сентбря состоялся первый сбор труппы театра. В декабре Театр мюзикла откроет свой первый сезон в здании Дворца культуры имени Горбунова спектаклем "Времена не выбирают". "Это история любви американской певицы и русского музыканта, которые встретились в начале 30-х годов, - рассказал Швыдкой «Интерфаксу». Век распорядился так, что они не смогли быть вместе. Каждый из них пережил свою трагедию".

Вместе с продюсерами Давидом Смелянским и Александром Поповым над мюзиклом начинает работать интернациональная творческая группа: режиссер-постановщик Гарий Черняховский и сценограф Семен Пастух, живущие и работающие в США, автор музыкальной концепции Левон Оганезов, хореографы Олег Глушков и Жанна Шмакова, переводчик текстов песен Алексей Кортнев.

Бюджет будет складываться из двух больших частей: одна - создание спектакля, это порядка ста миллионов рублей. Вторая – создание сценического пространства, это еще 60 миллионов.

Со временем на базе театра планируется создать школу российского мюзикла.