В Москве открыта выставка к 85-летию Евгения Евстигнеева

Выставка "Добро пожаловать, или Посторонним вход... "разрешен" посвященная 85-летию Евгения Евстигнеева открылась в Театральном музее имени Бахрушина в Москве.

Впервые выставлены редкие фотографии из личного архива артиста, предоставленные музею его вдовой Галиной Цывиной: на них Евстигнеев запечатлен не только в ролях, на съемочной площадке и в театральной гримерке, но и на рыбалке, на велосипеде, с семьей. Помимо афиш, плакатов, декораций и макетов к спектаклям, в которых он играл, выставка продемонстрирует и редкие материалы: рукописную автобиографию, сценарии и пьесы с его комментариями, а также выписку о рождении Евгения Александровича, его вечерний костюм, концертные бабочки.

Экспозицию сопровождают кадры с любимыми киногероями в исполнении Евгения Александровича - профессором Преображенским из "Собачьего сердца", режиссером народного театра из "Берегись автомобиля", его работами в лентах "Бег", "Невероятные приключения итальянцев в России" и других. Материалы для экспозиции предоставлены Музеем кино и киноконцерном "Мосфильм". Выставка продлится до 15 октября.