Путин послал поздравительную телеграмму Анне Нетребко

Премьер-министр РФ Владимир Путин послал телеграмму с поздравлениями оперной певице, народной артистке России Анне Нетребко в честь ее дня рождения.

"Вы одна из самых ярких звезд мировой оперной сцены. Восхитительный голос, талант и огромная работоспособность помогли Вам достичь настоящих творческих высот, завоевать признание коллег, критиков и, конечно, искреннюю любовь миллионов поклонников искусства", - пишет Анне председатель правительства.