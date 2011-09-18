Бейонсе сорвала аплодисменты на Неделе моды в Лондоне

В Лондоне на Неделе моды состоялся показ весенне-летней коллекции бренда House of Dereon, основанного Бейонсе вместе с мамой Тиной Ноулз. В нее вошли в основном платья и юбки в стиле этно.

Мода – семейный бизнес клана Ноулз, членами которого являются певица и ее мама. Тина Ноулз – стилист с именем, вдобавок она созжает все сценические костюмы дочери. Бабушка Агнесс Дереон, в честь которой назван бренд, также работала модельером, сообщает Pure People.

Бейонсе произвела фурор на подиуме, появившись за ручку с мамой в черном брючном костюме. Теперь она точно попадет на первые строки списка самых стильных беременных знаменитостей.