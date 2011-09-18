В Туле мумии поют и приплясывают

В Туле в музее "Тульский некрополь" открылась выставка для любителей культурного экстрима. Нервы зрителей щекочут поющие и раскачивающиеся на веревочках бутафорские мумии.

Художник Михаил Рошняк создал инсталляцию "Поющие мумии" ("Жертвоприношение"), представляющую собой коридор, вдоль которого подвешенные на нитях условные мумии раскачиваются и наполняют пространство тихим пением. По задумке автора, коридор должен символизировать посмертные странствия души между мирами мертвых и живых, сообщает Интерфакс.