Анна Нетребко отмечает день рождения на сцене (ВИДЕО)

Анна Нетребко, певица, голосом которой восторгается весь мир, отмечает сегодня свой день рождения. Она не скрывает свой возраст, и говорит, что любит эти ежегодные праздники.

Нетребко считает, что до настоящего юбилея ещё очень далеко: "Только не юбилей, юбилей – это 60! А мне только сорок - день рождения!".

"Может быть, когда мне будет 80, и я буду еще хоть куда, тогда обязательно устрою - приглашу друзей, сама выйду на сцену и спою. А может, и станцую!", - обещает Нетребко.