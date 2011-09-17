Медведев поздравил скульптора Цигаля с 95-летием

Одному из старейших российских скульпторов Владимиру Цигалю, автору памятника Рихарду Зорге в Москве, генералу Карбышеву в Маутхаузене, мемореала героям Гражданской и Великой Отечественной войн в Новороссийске сегодня исполняется 95 лет.

В поздравительной телеграмме, направленной имениннику президентом России Дмитрием Медведевым говорится:

«Участник Великой Отечественной войны, Вы прошли большой жизненный и профессиональный путь, внесли серьёзный вклад в развитие отечественного монументального искусства. Годы упорного труда и творческого поиска позволили Вам создать скульптурные произведения, которые сегодня украшают улицы Москвы и многих городов мира, находятся в собраниях ведущих российских и зарубежных музеев».