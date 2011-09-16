В Казани начинаются съемки фильма «Сокровище озера Кабан»

В основе фильма легенда об утерянной во время осады Казани Иваном Грозным ханской казны. По преданию несметные сокровища последнего казанского хана спрятаны на дне озера Кабан, которое находится в самом центре современной столицы Татарстана. Что вот уже почти пятьсот лет вызывает зуд у кладоискателей и авантюристов всех мастей.



Главную роль исполнит актер и певец Алексей Воробьев. Его герой, московский повеса, приезжает в Казань и оказывается втянутым в круговорот событий и приключений связанных с тайной озера. А романтические отношения с восточной красавицей Гульнарой ( её сыграет молодая казанская актриса Эльвира Ибрагимова) добавят в сюжетную линию интригу и непредсказуемость. Кроме Воробьева и Ибрагимовой в проекте примут участие известные российские актеры Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Светлана Чуйкина. Роль друга Гульнары, Рустема сыграет еще одно юное казанское дарование Байбулат Бутуллин



Любопытно, что съемки фильма «Сокровища озера Кабан» не смущают кладоискателей, которых не останавливают ни многометровый слой ила и зачастую печальная участь их коллег по ремеслу. Каждый год озеро забирает по несколько жизней тех, кто тайно пытается вести раскопки на дне.



Фильм снимается кинокомпанией «Анно Домини» при поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии РФ и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. На встрече с продюсерами Президент заявил, что считает проект «Сокровища озера Кабан» «своевременным и важным»



