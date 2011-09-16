В Англии найден первый роман отца Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Считавшийся утраченным роман Артура Конан Дойла скоро выйдет в Англии, а к концу года будет переведен на русский язык. Героем романа станет Джон Смит, в приключениях которого угадываются автобиографические черты.

Отец Шерлока Холмса написал свой первый роман "Повествование Джона Смита" одновременно с началом карьеры писателя. Этот роман, рассказывающий о жизненных перипетиях молодого человека, имеет во многом сходство с биографией самого писателя. Роман был написан 130 лет назад, когда начинающему литератору было только 23 года.

Конан Дойл отправил рукопись в издательство, но почта ее потеряла, и он восстановил впоследствии роман по памяти. Рукопись была обнаружена в Лондонской библиотеке.

Публикацию романа на русском языке готовит издательство «Слово», сообщает Интерфакс.