Усадьба Гавриила Державина открывается после реставрации

Возрожденная усадьба знаменитого русского поэта Гавриила Державина открывается 16 сентября в Санкт-Петербурге.

В ней полностью завершены реставрационные работы. Посетители смогут увидеть особняк и сад в первозданном виде, сообщает РИА Новости. На церемонии открытия состоится костюмированное действо, которое вернет гостей в эпоху XVIII столетия. На торжестве прозвучат стихи Державина, а также будут посажены прикамские дубы, привезенные с родины поэта.

Гавриил Державин - мастер русского классицизма - приобрел особняк в 1791 году и прожил в нем четверть века. В этот период "Дом Державина" был центром русской литературы. Там встречались знаменитые писатели, а также художники и композиторы той эпохи.

Сейчас усадьба принадлежит Всероссийскому музею Пушкина.