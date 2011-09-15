Путин вбил серебряную монетку в сцену Театра Наций

Премьер-министр Владимир Путин посетил отреставрированное здание Государственного Театра Наций в Москве.

Этот старый кирпичный московский дом был выстроен на земле купцов Бахрушиных, и с 1885 года в нем помещался крупнейших российский частный театр - Русский драматический, более известный как театр Корша. В 1991 году после распада Советского Союза театр получил нынешнее название.

На открытие отреставрированного театра прибыл Председатель правительства РФ Владимир Путин. Художественный руководитель театра Евгений Миронов встретил его на парадном крыльце. Затем Миронов продемонстрировал премьеру небольшую фотовыставку, иллюстрирующую процесс реконструкции, растянувшийся на 20 лет.

Путину рассказали, что планировка и архитектура главного зала максимально сохранена, он вмещает в себя 600 кресел. Они были воспроизведены по единственно сохранившемуся оригинальному образцу. Сценический комплекс полностью оснащен световым и механическим оборудованием, системой электроакустики, связи, сигнализацией, технологического телевидения. Кроме того, театр получил еще и малую сцену с репетиционным залом, и ряд технических, складских и административных помещений, которых в историческом здании не было. Также в Театре Наций появились сцена-трансформер и зал для экспериментов, сообщает ria.ru.

Владимир Путин заглянул на репетицию праздничного вечера, посвященного открытию театра. Актеры готовили капустник, главной темой которого стала история гастарбайтеров, ремонтировавших театр Корша.

Руководитель театра пригласил премьера на сцену и напомнил о театральной традиции вбивать в сцену серебряную монетку, выпущенную в год основания театра. На краю сцены уже был приготовлен серебряный рубль, образца 1885 года, и молоток. С его помощью забивали гвоздь в сценическую площадку трое главных участников сегодняшнего торжества - Владимир Путин, Сергей Собянин и Евгений Миронов.

Внимание Путина привлек большой белый рояль, стоявший за кулисами. Он подошел к нему и двумя руками начал наигрывать мотив песни "С чего начинается Родина". Мелодию подхватили музыканты "Терем-квартета", а затем - актеры.