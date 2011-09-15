Нагиев, Пореченков и Титомир будут вещать «с перчиком»

Телеканал ДТВ проводит масштабный ребрендинг: с 1 октября он начнет вещать под новым логотипом "Перец", практически полностью сменит сетку программ и пригласит новых ведущих, среди которых Дмитрий Нагиев, Михаил Пореченков и Богдан Титомир.

Объем предполагаемых изменений таков, что канал получит практически свое второе рождение. Он превратится в острое, смешное и актуальное телевидение, чтобы качественно и количественно расширить аудиторию, - информирует ria.ru. Руководство канала обещает, что появятся новые для отечественного телевидения форматы. Ведущими передач станут звезды кино, ТВ и интернета. Ключевым жанром для нового канала станет "реалити" во всех его формах - от реальных шоу до сериалов с реальными людьми. На "Перце" также появятся остросюжетные передачи со звездами, скетч-шоу, сатира, тележурналы о жизни в столице и регионах.

"Перец" сделает ставку на зрителей в возрасте от 25 до 59 лет. Ядром целевой аудитории должны стать граждане 35-45 лет. "Перец" станет отличной "пищей" для ума. Мы хотим сделать первый несерьезный канал для взрослой аудитории, которая будет рада развлечениям со смыслом, а не просто хочет "тупо поржать", - сказал генеральный директор телеканала "Перец" Дмитрий Троицкий.

В этом сезоне на телеканале выйдут сразу 10 новых программ. Флагманский проект, по данным канала, реалити-шоу с Дмитрием Нагиевым "Мама в законе", в котором 14 невест пытаются выбрать из семи женихов и добиться благословения их матерей. Также на канале появятся Михаил Пореченков с программой "Что делать?", Богдан Титомир с проектом "Секс-Машина", ведущий популярных на YouTube видеобзоров "+100500" Максим Голополосов с одноименным шоу.