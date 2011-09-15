15 сентября в 17.30 - Кира Буренина

Презентация новой книги от главного редактора журнала "ЛИЗА" Киры Бурениной «Бамбук в снегу».

Гостей ждут традиционная китайская музыка, розыгрыш призов и "полет в стратосферу" в сопровождении стюардесс гонконгской авиакомпании с дегустацией конфет и тайванского чая и, конечно же, автографы автора.

Новый сборник ироничных и проникновенных повестей замечательной московской писательницы Киры Бурениной - успешной бизнес-леди, главного редактора журналов «Лиза» - настоящий подарок для тех, кто верит, что счастье придёт завтра, хочет взобраться на вершину успеха и мечтает о взаимной, настоящей любви на всю жизнь.

Тот факт, что Кира пишет очень честно об очень личном, подкупает. Приключения и романтика, любовь и разлука - в этой книге есть все, что нужно женскому сердцу. Я рада, что стала героиней одного из рассказов Киры. Екатерина Крысанова, ведущая солистка балета Большого театра.

21 сентября в 18.00 - Татьяна Лазарева

Презентация книги "Мир с первого взгляда. Татьяна Лазарева представляет". Как часто, смотря на своих детей, мы, умиляясь, вспоминаем, что сами говорили, или делали в этом возрасте? Известная телеведущая, а главное — замечательная мама, Татьяна Лазарева уверена, что занимаемся мы этим очень часто. Поэтому она собрала тысячи детских гениальностей в одну прекрасную взрослую книгу, выражения из которой могут стать крылатыми для каждого из нас!

В нее вошли памятные вещи из детства нескольких поколений, описанные знаменитыми писателями, художниками, режиссерами, актерами, телеведущими. Странички с детскими историями Андрея Бильжо, Нонны Гришаевой, Евгения Гришковца, Татьяны Лазаревой, Тутты Ларсен, Юлии Меньшовой, Юрия Норштейна, Леонида Парфенова, Александра Пушного, Авдотьи Смирновой, Светланы Сорокиной, Валерия Сюткина, Артемия Троицкого, Михаила Ширвиндта, Чулпан Хаматовой, Виктора Шендеровича, Сергея Юрского. На страницах книги можно проследить жизнь трех поколений знаменитых семей, увидеть самые заветные детские черты этой жизни.

В книге – снимки известных фотографов современной России, запечатлевшие мир детства. Здесь же собрание детских секретов: записки, стихи, девичьи альбомы, замечания в школьных дневниках и фантастические изобретения наших детей.

22 сентября в 17.30 - Татьяна Тронина

В издательстве «Эксмо» выходит новая книга Татьяны Трониной, чье творчество давно стало эталоном жанра современного любовного романа.

Любовь – одно из самых ярких и сильных чувств. Она похожа на стихию – не добрая и не злая, но способная как к созиданию, так и к разрушению.

Уравновешенных и спокойных людей любовная эйфория толкает на невероятные поступки, а сильные и страстные натуры может довести до гибели.

Татьяна Тронина, один из самых лучших современных авторов лирических произведений, пишет именно о такой любви – яркой, порой невероятной, похожей на солнечный удар.

В романах Татьяны Трониной любовь навсегда меняет судьбы, бурным потоком вливаясь в обыденное течение жизни.

Татьяна Михайловна Тронина родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Замужем, есть сын. Татьяна пишет романы о любви, которая случается нечасто, но бывает настоящим подарком судьбы. Кроме того, Татьяна является автором ряда киносценариев. В частности, она победила в конкурсе сценариев кинокомпании «Центр-Партнершип» (лирическая комедия «Снежный человек»).

В романах Татьяны Трониной есть место тайне, детективной интриге, авантюрным приключениям, безумию, мести, ненависти и нежности. Страсть никогда не бывает наполовину – ей надо отдаться, вместе с героями преодолеть все бурные сюжетные перипетии, приплыть в тихую гавань счастливого финала, вытереть слезы и прошептать: «Господи, бывает же!…»

23 сентября в 17.30 - Александра Маринина

Презентация новой книги "Смерть как искусство. Книга первая: Маски" .

"Жизнь — театр, а люди в нем — актеры". Известное шекспировское изречение как нельзя лучше подходит к новому роману королевы современного детектива Александры Марининой. Ведь Театр — не только высокое искусство, он как живой организм, не терпящий лжи, предательства и порой мстящий очень жестоко. В театре "Новая Москва" совершается загадочное и непонятное для окружающих преступление — покушение на режиссера и художественного руководителя Л.А.Богомолова.

Теперь уже частный детектив Анастасия Каменская и молодой оперативник с Петровки Антон Сташис приступают к расследованию, которое приводит их к удивительным и неожиданным результатам. Подозреваемых много, все они лгут, и у каждого для этой лжи есть свои причины: и родительская любовь, и слепая страсть, и гнусный шантаж, и жажда успеха, достающегося слишком дорогой ценой, и страх разоблачения. Казалось бы, все вращается вокруг Театра, но одно маленькое, вроде бы незначительное событие, уходящее корнями в прошлое и ставшее в результате роковым, порождает новое зло. И сегодня пришло время восстановить справедливость...

27 сентября в 17.30 - Елена Ульмасбаева

Презентация книги «Йога для начинающих».

Книга от известного эксперта в области йоги по самому популярному методу: упражнения для новичков, у которых нет много времени.

• Елена Ульмасбаева – сертифицированный преподаватель метода Айенгара, руководитель самого известного центра «Yoga Practika», главный консультант авторитетного во всей России издания - Yoga Journal.

• Метод Айенгара на сегодняшний день является самым последовательным, проверенным и безопасным методом йоги во всем мире.

• 8 000 человек каждый месяц ищут информацию о методе Айенгара.

• Пошаговая техника выполнения асан.

• Книга написана для разного уровня подготовки от упражнений для начинающих до более сложного уровня.

• Экспресс-упражнения для приобретения формы за 30 минут

28 сентября в 17.00 - Михаил Веллер

Презентация книги "Мишахерезада".

Приключения бродяги на просторах СССР складываются в картину эпохи с характерными особенностями быта, экзотическими профессиями и комизмом. «Мишахерезада» — так называли в экспедициях истории Миши Веллера вечером у костра.

30 сентября в 17.30 - Андрей Максимов

Презентация новой книги Андрея Максимова, написанной при участии Андрея Максимова – сына «Прочистите ваши уши. Многослов-3». Первая философская книга для подростков. Это честный, серьезный разговор на темы, которые волнуют и подростков и родителей.