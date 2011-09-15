//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Сентябрьские встречи в Доме книги "Молодая гвардия" на Большой Полянке

15 сентября 2011, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Сентябрьские встречи в Доме книги "Молодая гвардия" на Большой Полянке

 

15 сентября в 17.30 - Кира Буренина

Презентация новой книги от главного редактора журнала "ЛИЗА" Киры Бурениной «Бамбук в снегу».
Гостей ждут традиционная китайская музыка, розыгрыш призов и "полет в стратосферу" в сопровождении стюардесс гонконгской авиакомпании с дегустацией конфет и тайванского чая и, конечно же, автографы автора.
Новый сборник ироничных и проникновенных повестей замечательной московской писательницы Киры Бурениной - успешной бизнес-леди, главного редактора журналов «Лиза» - настоящий подарок для тех, кто верит, что счастье придёт завтра, хочет взобраться на вершину успеха и мечтает о взаимной, настоящей любви на всю жизнь.

Тот факт, что Кира пишет очень честно об очень личном, подкупает. Приключения и романтика, любовь и разлука - в этой книге есть все, что нужно женскому сердцу. Я рада, что стала героиней одного из рассказов Киры. Екатерина Крысанова, ведущая солистка балета Большого театра.

21 сентября в 18.00 - Татьяна Лазарева

Презентация книги "Мир с первого взгляда. Татьяна Лазарева представляет". Как часто, смотря на своих детей, мы, умиляясь, вспоминаем, что сами говорили, или делали в этом возрасте? Известная телеведущая, а главное — замечательная мама, Татьяна Лазарева уверена, что занимаемся мы этим очень часто. Поэтому она собрала тысячи детских гениальностей в одну прекрасную взрослую книгу, выражения из которой могут стать крылатыми для каждого из нас!
В нее вошли памятные вещи из детства нескольких поколений, описанные знаменитыми писателями, художниками, режиссерами, актерами, телеведущими. Странички с детскими историями Андрея Бильжо, Нонны Гришаевой, Евгения Гришковца, Татьяны Лазаревой, Тутты Ларсен, Юлии Меньшовой, Юрия Норштейна, Леонида Парфенова, Александра Пушного, Авдотьи Смирновой, Светланы Сорокиной, Валерия Сюткина, Артемия Троицкого, Михаила Ширвиндта, Чулпан Хаматовой, Виктора Шендеровича, Сергея Юрского. На страницах книги можно проследить жизнь трех поколений знаменитых семей, увидеть самые заветные детские черты этой жизни.
В книге – снимки известных фотографов современной России, запечатлевшие мир детства. Здесь же собрание детских секретов: записки, стихи, девичьи альбомы, замечания в школьных дневниках и фантастические изобретения наших детей.

22 сентября в 17.30 - Татьяна Тронина

В издательстве «Эксмо» выходит новая книга Татьяны Трониной, чье творчество давно стало эталоном жанра современного любовного романа.
Любовь – одно из самых ярких и сильных чувств. Она похожа на стихию – не добрая и не злая, но способная как к созиданию, так и к разрушению.
Уравновешенных и спокойных людей любовная эйфория толкает на невероятные поступки, а сильные и страстные натуры может довести до гибели.
Татьяна Тронина, один из самых лучших современных авторов лирических произведений, пишет именно о такой любви – яркой, порой невероятной, похожей на солнечный удар.
В романах Татьяны Трониной любовь навсегда меняет судьбы, бурным потоком вливаясь в обыденное течение жизни.
Татьяна Михайловна Тронина родилась в Москве. Окончила Литературный институт им. Горького. Замужем, есть сын. Татьяна пишет романы о любви, которая случается нечасто, но бывает настоящим подарком судьбы. Кроме того, Татьяна является автором ряда киносценариев. В частности, она победила в конкурсе сценариев кинокомпании «Центр-Партнершип» (лирическая комедия «Снежный человек»).
В романах Татьяны Трониной есть место тайне, детективной интриге, авантюрным приключениям, безумию, мести, ненависти и нежности. Страсть никогда не бывает наполовину – ей надо отдаться, вместе с героями преодолеть все бурные сюжетные перипетии, приплыть в тихую гавань счастливого финала, вытереть слезы и прошептать: «Господи, бывает же!…»

23 сентября в 17.30 - Александра Маринина

Презентация новой книги "Смерть как искусство. Книга первая: Маски" .
"Жизнь — театр, а люди в нем — актеры". Известное шекспировское изречение как нельзя лучше подходит к новому роману королевы современного детектива Александры Марининой. Ведь Театр — не только высокое искусство, он как живой организм, не терпящий лжи, предательства и порой мстящий очень жестоко. В театре "Новая Москва" совершается загадочное и непонятное для окружающих преступление — покушение на режиссера и художественного руководителя Л.А.Богомолова.
Теперь уже частный детектив Анастасия Каменская и молодой оперативник с Петровки Антон Сташис приступают к расследованию, которое приводит их к удивительным и неожиданным результатам. Подозреваемых много, все они лгут, и у каждого для этой лжи есть свои причины: и родительская любовь, и слепая страсть, и гнусный шантаж, и жажда успеха, достающегося слишком дорогой ценой, и страх разоблачения. Казалось бы, все вращается вокруг Театра, но одно маленькое, вроде бы незначительное событие, уходящее корнями в прошлое и ставшее в результате роковым, порождает новое зло. И сегодня пришло время восстановить справедливость...

27 сентября в 17.30 - Елена Ульмасбаева

Презентация книги «Йога для начинающих».
Книга от известного эксперта в области йоги по самому популярному методу: упражнения для новичков, у которых нет много времени.
• Елена Ульмасбаева – сертифицированный преподаватель метода Айенгара, руководитель самого известного центра «Yoga Practika», главный консультант авторитетного во всей России издания - Yoga Journal.
• Метод Айенгара на сегодняшний день является самым последовательным, проверенным и безопасным методом йоги во всем мире.
• 8 000 человек каждый месяц ищут информацию о методе Айенгара.
• Пошаговая техника выполнения асан.
• Книга написана для разного уровня подготовки от упражнений для начинающих до более сложного уровня.
• Экспресс-упражнения для приобретения формы за 30 минут

28 сентября в 17.00 - Михаил Веллер

Презентация книги "Мишахерезада".
Приключения бродяги на просторах СССР складываются в картину эпохи с характерными особенностями быта, экзотическими профессиями и комизмом. «Мишахерезада» — так называли в экспедициях истории Миши Веллера вечером у костра.

30 сентября в 17.30 - Андрей Максимов

Презентация новой книги Андрея Максимова, написанной при участии Андрея Максимова – сына «Прочистите ваши уши. Многослов-3». Первая философская книга для подростков. Это честный, серьезный разговор на темы, которые волнуют и подростков и родителей.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

ЦИК Украины подсчитал 100 процентов бюллетеней

ЦИК Украины подсчитал 100 процентов бюллетеней

Теперь стал известен окончательный партийный состав новой Верховной Рады. Украинский Центризбирком подсчитал все голоса. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

//В мире

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, для чего властям Украины могло понадобиться задержание российского танкера. По мнению Пушкова, арест судна – «продуманный враждебный ход».

//В мире

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лукашенко: «Мы не станем рвать отношения с братской Россией»

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, что хоть Белоруссия и является суверенным государством, но «ни за какие деньги» не станет прекращать отношения с Россией.

//В мире

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Курт Волкер заявил о своем намерении посетить Донбасс

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер сделал важное заявление. По словам политика, в рамках своего визита на территорию Украины он рассчитывает посетить Донбасс.

//В мире

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Бывший боксёр, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз повеселил общественность своими высказываниями. На этот раз он не смог сразу выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.

//Новости СМИ2

//Общество

Мусорный мир

Мусорный мир

Чем дольше существует человечество, тем быстрее ухудшается жизнь на нашей голубой планете. Особенно в экологическом плане, а если быть точнее, проблеме утилизации мусора. Органический ещё сам пойдёт на удобрения, но что делать со злейшим врагом природы – ТБО?

//Происшествия

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Минувшей ночью в один из ресторанов в центре Москвы вызвали полицию. В правоохранительные органы поступило сообщение, что бывший представитель подмосковного правительства отказывается платить.

//Шоу-бизнес

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о своём давнем увлечении, чем вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики поддержали занятие знаменитости, другие больше внимания обратили на необычный наряд.

//Шоу-бизнес

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Известная российская певица Алёна Свиридова дважды была замужем. Наверное, знаменитости этого хватило, чтобы усомниться в идеальности брака. Свиридова решила поделиться своими размышлениями с публикой.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Происшествия

В Приангарье мужчина решил ограбить кафе с игрушечным ружьём

В Приангарье мужчина решил ограбить кафе с игрушечным ружьём

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что двое студентов одного из вузов Иркутской области инсценировали вооруженное нападение на кафе и засняли всё на видео. Возбуждено уголовное дело.

//Шоу-бизнес

Канделаки дала несколько советов жертвам домашнего насилия

Канделаки дала несколько советов жертвам домашнего насилия

Телеведущая Тина Канделаки в соцсети поделилась своим мнением о домашнем насилии и рассказала, какими она видит дельнейшие действия жертвы домашнего тирана.

//Здоровье

В Минздраве перечислили три самых опасных заболевания для россиян

В Минздраве перечислили три самых опасных заболевания для россиян

Главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Елена Малинникова рассказала, какие три инфекционные болезни являются наиболее опасными для взрослых россиян.

//Происшествия

В массовом ДТП в Москве погиб мотоциклист

В массовом ДТП в Москве погиб мотоциклист

Стало известно о ДТП с мотоциклом, автобусом и легковым автомобилем на пересечении улиц Поляны и Скобелевской в Москве. В результате столкновения погиб байкер.

//Происшествия

В Подмосковье столкнулись два теплохода на канале им. Москвы

В Подмосковье столкнулись два теплохода на канале им. Москвы

В пятницу, 26 июля, на канале имени Москвы в Яхроме столкнулись грузовой и пассажирский теплоход. Согласно источнику в экстренных службах, на борту "Новокуйбышевска" и "Нижнего Новгорода" было 190 человек.

//Шоу-бизнес

Ольга Филиппова рассказала, как узнала о романе мужа с другой

Ольга Филиппова рассказала, как узнала о романе мужа с другой

Ольга Филиппова рассказала, как переживала развод с Владимиром Вдовиченковым. Звёздный супруг ушёл от актрисы к Елене Лядовой. Расставание произошло пять лет назад.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что не может танцевать от усталости

Ольга Бузова рассказала, что не может танцевать от усталости

Популярная российская телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова из-за своей активности на фестивале в Баку почти не спит. Ольга демонстрирует, что даже не способна танцевать от усталости, однако и остановиться тоже не может.

//Происшествия

В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок

В Германии 150 полицейских ищут пропавших россиянок

Сотрудники полиции в Мюнхене ведут поиск двух пропавших россиянок 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны. Отмечается, что в ведомстве считают, что обе женщины мертвы.

//Шоу-бизнес

Юлия Меньшова отпразднует 50-летний юбилей в США

Юлия Меньшова отпразднует 50-летний юбилей в США

Известная актриса и телеведущая Юлия Меньшова отметит 28 июля свой 50-летний юбилей. Поклонники уже сейчас начали поздравлять знаменитость с наступающим праздником. Актриса возмутилась и попросила дать ещё два дня насладиться своим нынешним возрастом.

//В мире

В Париже может обрушиться Нотр-Дам

В Париже может обрушиться Нотр-Дам

В Париже рассказали, что свод знаменитого собора Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары. По этой же причине в сгоревшем соборе приостановлены реставрационные работы.

//Общество

На людей посмотреть: Мужчина из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

На людей посмотреть: Мужчина из Подмосковья отправился пешком в Тюмень

Историк их подмосковного города Жуковского решил вернуться на свою малую родину в Тюмень. Правда путешествовать он решил не ра поезде или автомобиле, а пешком. Таким образом мужчина заодно решил получше узнать родную страну.

//В мире

Россия может предоставить "Нафтогазу" краткосрочный контракт на транзит газа

Россия может предоставить "Нафтогазу" краткосрочный контракт на транзит газа

В пятницу, 26 июля, стало известно , что Россия готова предоставить Украине краткосрочный контракт на транзит газа в Европу после истечения 1 января 2020 года действующего контракта. Уточняется, что заключать контракт на 10 лет для РФ невыгодно.

//В мире

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

В пятницу, 26 июля, пресс-служба операции объединенных сил в Донбассе выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

//Происшествия

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Питере полицейский рухнул в озеро при попытке покормить уточек

В Северной столице полицейский получил немало проблем из-за, казалось бы, безобидного желания покормить уток в парке. Страж правопорядка из Санкт-Петербурга не просто искупался, но ещё и потерял оружие.

//В мире

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Российский наемник-неонацист объяснил причины нападения на Порошенко

Уволившийся из украинского нацбата «Азов» Никита Макеев, который накануне совершил нападение на автомобиль бывшего президента Украины, рассказал, почему он это сделал.

//В мире

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Эксперт о дикции Кличко: "клоун, который подрабатывает мэром"

Украинский политолог Олег Соскин отреагировал на видеоролик с мэром Киева Владимиром Кличко, на котором он не может выговорить фразу "институт судебных экспертиз". Эксперт объяснил, почему у бывшего спортсмена проблемы с речью.

//В мире

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

«Я русофил..» - самые запоминающиеся высказывания Бориса Джонсона о России

На пост премьер – министра Великобритании официально вступил бывший глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон. Новый премьер запомнился многим благодаря критичному отношению к России. Сайт Newsader сделал отличную подборку высказываний главного русофила Великобритании

//Новости партнеров

//Происшествия

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

В Москве девушка "повисла" на балконе, чтобы спастись от мужчины

Стало известно об инциденте на улице на улице Малая Пионерская в Москве. 22- летняя девушка повисла на балконе, чтобы спрятаться от нападавшего на неё мужчины. Сотрудники полиции задержали правонарушителя.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Вера Брежнева выбрала для красной дорожки смелый образ без нижнего белья

Известная певица Вера Брежнева предстала на красной ковровой дорожке фестиваля в Баку в откровенном наряде. Знаменитость не стала портить целостность образа нижним бельём.

//Здоровье

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, кому нельзя есть грибы

В Роскачестве объяснили, что детям дошкольного возраста не стоит давать есть грибы. Также это продукт нежелательно употреблять в пищу тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ.

//Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Возбуждено уголовное дело по факту убийства хоккеиста в Тамбове

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека, который убил 28-летнего хоккеиста в ходе драки у одного из баров в Тамбове. Инцидент произошёл в субботу, 13 июля.

//Общество

Эксперты перечислили популярные марки китайских машин в РФ

Эксперты перечислили популярные марки китайских машин в РФ

Аналитики провели исследование, в котором выяснили, какие марки китайских автомобилей наиболее востребованы у водителей в России. По данным экспертов, в стране насчитывается около 592,7 тысячи машин из КНР.

//Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин рассказал о ночи с Пугачёвой и рождении шлягера

Владимир Кузьмин рассказал о ночи с Пугачёвой и рождении шлягера

Музыкант Владимир Кузьмин рассказал о том, как была написан знаменитый хит «Две звезды». Согласно ходившим слухам, песня была придумана ночью после вечеринки.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке назвал причину преступления

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском объяснил причину своего поступка. Инцидент произошёл накануне вечером, 25 июля.

//Общество

Всплывет ли правда майдана?

Всплывет ли правда майдана?

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью российским СМИ заявил, что в ближайшее время новый президент Владимир Зеленский назовет имена тех, кто стрелял на майдане в 2014 году. И тех, кто отдал приказ стрелять. И судя по намекам, это будут имена далеко не российских офицеров

//Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура нашла нарушения в доме престарелых, где сварили мужчину в ванной

Прокуратура провела проверку в доме престарелых в городе Березники Пермского края, где пожилого мужчину сварили в ванной с кипятком. Отмечается, что инцидент произошёл 29 марта.

//Происшествия

В Челябинске автокран снёс две маршрутки, есть погибший

В Челябинске автокран снёс две маршрутки, есть погибший

В пятницу, 26 июля, в Ленинском районе Челябинска на улице Дзержинского произошло массовое ДТП с автокраном и двумя маршрутками. В результате аварии погиб один человек. На территории работают полицейские и медики. Проводится проверка.

//В мире

«Отец драконов»: китайский мальчик нашёл 11 яиц динозавров

«Отец драконов»: китайский мальчик нашёл 11 яиц динозавров

В Китае мальчик нашёл в овраге одиннадцать яиц динозавров. Овраг размыло из-за наводнения, из-за чего окаменелые находки оказались на поверхности. Учёные предполагают, что возраст яиц может превышать 66 миллионов лет.

//Шоу-бизнес

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Бузова назвала дату своего последнего концерта

Телеведущая и певица Ольга Бузова взволновала своих поклонников сообщением о том, что скоро состоится её последний концерт. Бузова назвала дату заключительного выступления, но умолчала о причинах, передаёт КП.

//Новости МирТесен

//В мире

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионы в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//Общество

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Политика

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал подробности произошедшего инцидента. По его словам, члены экипажа не знали, что раньше у судна было другое название.

//В мире

Китай обвинит США в расовой дискриминации

Китай обвинит США в расовой дискриминации

В Китае заявили, что, несмотря на всю показную толерантность, Соединённые Штаты так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию, что говорит о лицемерии Вашингтона.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//В мире

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заверил, что Америка сократила возможность России влиять на выборы. Однако для демократии США появились новые угрозы: Иран, Китай и Северная Корея.

//Культура

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в подмосковном Раменском. Ранее стало известно, что злоумышленника ищут правоохранители.

//В мире

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

//Происшествия

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

//Шоу-бизнес

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову
2

Покушение на ЦАГИ
3

В соцсетях появились фотографии Аллы Пугачевой без фотошопа
4

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России
5

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры