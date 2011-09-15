Юрий Норштейн отмечает юбилей
15 сентября 2011, 08:49 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня исполняется 70 лет народному артисту РФ, знаменитому российскому мультипликатору, автору щемящих «Ежика в тумане» и «Шинели» Юрию Норштейну.
К юбилею российские телевизионные каналы покажут мультфильмы и программы о художнике. Юрий Норштейн родился в Пензенской области, в эвакуации. Его первый мультипликационный фильм вышел на экраны в 1968 году. Мультипликатор принципиально не признает компьютерную графику и рисует фильмы вручную, сообщает Одной строкой.ру.
Сам юбиляр сожалеет о своем выборе профессии. Он признается, что с гораздо большим удовлетворением занимался бы просто живописью.