Режиссер Юрий Любимов может поставить оперу в Большом театре
13 сентября 2011, 14:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Бывшего художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова собираются пригласить в Государственный академический Большой театр для постановки спектакля.
По данным источника, близкого к Министерству культуры РФ, Юрию Петровичу могут предложить поставить оперу на исторической сцене Большого театра, передает Интерфакс.
"Постановка Любимовым оперы в Большом театре будет осуществлена не в этом году", - пояснил агентству представитель ГАБТ.
Из дирекции ГАБТа и Минкультуры официальных комментариев по поводу возможного сотрудничества с Юрием Любимовым пока не поступало.
"Аргументы недели" сообщали о конфликте основателя Театра на Таганке Юрия Любимова и актеров труппы, после чего худрук ушел из театра.