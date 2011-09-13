Режиссер Юрий Любимов может поставить оперу в Большом театре

Бывшего художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова собираются пригласить в Государственный академический Большой театр для постановки спектакля.

По данным источника, близкого к Министерству культуры РФ, Юрию Петровичу могут предложить поставить оперу на исторической сцене Большого театра, передает Интерфакс.

"Постановка Любимовым оперы в Большом театре будет осуществлена не в этом году", - пояснил агентству представитель ГАБТ.

Из дирекции ГАБТа и Минкультуры официальных комментариев по поводу возможного сотрудничества с Юрием Любимовым пока не поступало.

"Аргументы недели" сообщали о конфликте основателя Театра на Таганке Юрия Любимова и актеров труппы, после чего худрук ушел из театра.