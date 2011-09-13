Юрий Башмет: «Хочу поставить музыку и культуру выше политики»

Всемирно известный музыкант Юрий Башмет в представлении не нуждается. Его имя известно каждому, кто считает себя культурным человеком. Лауреат множества премий и наград, Народный артист СССР маэстро Башмет сравнительно недавно стал еще и номинантом на Премию Союзного государства. Незадолго до очередного проекта – III Молодежной музыкальной Академии стран СНГ нам удалось получить некоторые комментарии прославленного артиста.

- Юрий Абрамович, сравнительно недавно Вы были номинированы на премию Союзного государства. Чем для Вас лично явилось это событие?

- Мне, конечно, очень приятно, что мое стремление культурного объединения наших стран были замечены. По правде сказать - само событие - номинирование на премию Союзного государства явилось для меня сюрпризом. Сюрпризом, безусловно, приятным. Конечно, за свою жизнь я стал обладателем огромного количества премий, государственных наград и т.д. Но любая подобная премия является проявлением внимания к тому, чему я посвящаю свою жизнь.

- Как Вы оцениваете развитие культурного пространства и лично Вашей сферы деятельности в области взаимодействия России и Белоруси?

Думаю, надо всячески поддерживать идею культурного единства наших стран и народов. Я патриот своей страны, но хочу сказать, что люди не должны терять главного – общие культурные ценности, общее культурное пространство. Думаю, существующее сегодня разделение России и Белоруссии на границы – довольно условно. Потому что наши народы ничем друг от друга не отличаются, у нас очень много общих интересов, у нас общая история и культура, и более того – именно в единстве наша сила. И я убежден – каждый на своем месте должен что-то делать для духовного единения наших стран. Именно эту идею, идею объединения наших государств, мы пытаемся укрепить, развивая опыт Молодежной Академии стран СНГ. Я хочу поставить музыку и культуру выше политики.

- Юрий Абрамович, очередная, третья Молодежная музыкальная Академия стран СНГ, открывается 1 октября. Будут ли какие-нибудь особенности Академии 2011 года?

- Как известно, этот проект – ежегодный. Так сложилось исторически, что проходит он на базе Государственной академии музыки в Минске. Со всего пространства бывшего СССР на занятия приезжают студенты, чтобы позаниматься с именитыми педагогами, пообщаться, сыграть совместные концерты. Занятия Академии длятся неделю. Так будет и на этот раз. Академия пройдет с 1 по 8 октября. Представьте – полностью неделя интенсивных занятий, творческих встреч, профессионального общения. Каждый год мы стараемся привнести в работу академии что-то новое, расширяя количество инструментов и специальностей по которым проходят занятия, увеличивая количество ребят, которые занимаются в академии. Основная особенность, думаю в том, что популярность Академии стремительно растет. Уверен – у Молодежной музыкальной академии стран СНГГ большое будущее.

- Как Вы считаете, что еще можно сделать для более тесного и плодотворного сотрудничества в культурном пространстве и лично Вашей сфере деятельности в области взаимодействия России и Беларуси, в области Союзного государства?

- Ну вот, например, мы в этом году запустили новый проект - ДЕТСКУЮ Академию стран СНГ. Проходит в Самаре. Она создана по принципу молодежной, с той только разницей, что ее учащиеся – дети. Ученики детских музыкальных школ. Принцип Академии - Учащиеся приезжают со всего пространства СНГ (причем, довольно значительная часть учеников – из России и Белоруссии) для того чтобы заниматься с известными педагогами, играть концерты, общаться. По сравнению с Молодежной Академией, которую уже все знают, и которой уже три года, детская Академия еще совсем юна. Так что пока этот проект совсем новый, мы будем работать над его развитием и укреплением. А дальше – посмотрим. Есть, конечно, еще планы по развитию культурного общения между двумя странами, но пока рано о них говорить конкретно. Мне больше нравится говорить всегда о том, что уже сделано.

- Кто-то подсчитал, что Юрий Башмет ежегодно дает плюс-минус 200 концертов во многих уголках планеты. Прибавим репетиции. И без других занятий – это больше года! На что же у Вас не хватает времени?

- Наверное, на отдых в привычном понимании этого слова. Со временем напряженной гастрольной и концертной жизни я научился отдыхать в промежутках между концертами, переездами. Получается, что даже отдыхая, я все равно занят. Так что, такого, чтобы я, как многие в отпуске - просто беззаботно отдыхал с семьей и ни о чем не думал – этого не могу себе позволить. Но, наверное, это и не плохо? Возможно, это есть показатель того, что ты нужен обществу?



