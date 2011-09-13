Работы художника эпохи Раннего Возрождения выставлены в Третьяковке (ВИДЕО)

В Россию впервые привезли картины итальянского художника эпохи Раннего Возрождения Антонелло да Мессина. Четыре шедевра итальянца выставлены в Третьяковской галерее. Три картины, представленные на выставке, никогда ранее не покидали Сицилию - родину Антонелло да Мессина. Всего сохранилось около 40 полотен Антонелло, четверть из них хранится на его родине.

Работы мастера редко вывозят за границу, переговоры о московской выставке длились полгода.

"Особенность этой выставки - это Антонелло раннего периода. В Третьяковке сейчас то, что в Европе никогда не видели", - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева.